Реакция прокуроров

Специализированной природоохранной прокуратурой Атырауской области установлены факты предоставления услуг по обработке и удалению медицинских отходов без соответствующей лицензии.

Как сообщили в надзорном органе, в соответствии с требованиями нового ­Экологического кодекса и Закона «О разрешениях и уведомлениях» с 1 января 2022 года на выполнение выше­указанных работ требуется лицензия. Однако ТОО «Атаким», согласно договорам о государственных закупках, предоставляло услуги по утилизации медицинских отходов медицинским учреж­дениям города Атырау, не имея на то соответствующего разрешительного документа.

– Принятыми мерами прокурорского реагирования расторг­нуто 19 договоров о государственных закупках на услуги по утилизации медицинских отходов на сумму 22,4 миллиона тенге, заключенных с 15 поликлиниками и двумя реабилитационными центрами города, 14 ответственных лиц которых привлечены к дисциплинарной ответственности, – резюмировали в прокуратуре.

В адрес департамента экологии области внесено представление об устранении нарушений законности, о принятии мер по привлечению виновных лиц к админис­тративной ответственности по статье 463 КоАП РК – по факту занятия предпринимательской деятельностью без соответствую­щей регистрации, разрешения или направления уведомления.