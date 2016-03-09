"Реал" и "Вольфсбург" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
Азамат Сыздыкбаев
Мадридский "Реал" повторил результат двухнедельной давности, обыграв "Рому" со счетом 2:0, и вышел в следующий круг Лиги чемпионов, передает Kazpravda.kz. Немецкий "Вольфсбург" также не испытал вчера больших проблем, минимально обыграв "Гент", и составил компанию мадридцам.
"Реал" – "Рома" – 2:0
"Рома" вновь неплохо смотрелась, вновь пыталась навязать борьбу титулованному сопернику и вновь проиграла. Все-таки звездный статус мадридских игроков время от времени дает о себе знать. Интрига была "убита" во втором тайме усилиями Криштиану Роналду и Хамеса Родригеса, забивших по голу в интервале в 4 минуты. Команда Лучано Спалетти билась на равных на "Сантьяго Бернабеу" до пропущенного мяча. 2:0 – и "Реал" ждет своего соперника по четвертьфиналу.
"Вольфсбург" – "Гент" – 1:0
Интрига в этом матче также сохранялась до второго тайма. На 74-й минуте Андре Шюррле замкнул идеальный прострел Юлиана Дракслера и поразил пустой угол ворот "Гента". Бельгийская команда попыталась собраться, однако за 15 минут забить три гола в ворота превосходящего по классу соперника – задача сложно выполнимая даже для сенсационного "Гента", успевшего приучить болельщиков к мысли, что чудеса существуют. Более того, до конца оставшегося времени бельгийцам не удалось забить даже одного гола. Сказка "Гента" закончилась, а "Вольфсбург" продолжает радовать своих болельщиков.
Сегодня сыграют "Зенит" – "Бенфика" и ПСЖ – "Челси".