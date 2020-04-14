«Реал» из Нур-Султана и «Барселона» из Алматы

В издании отмечается, что Казахстан успешно справляется с коронавирусом и близок к тому, чтобы остановить его распространение. В предложении подчеркивается, что в июне и июле погодные условия для матчей в нашей стране будут более подходящими и менее опасными для здоровья футболистов, чем в Испании, Италии, Франции и Турции. Все вышеперечисленные чемпионаты остановлены из-за пандемии коронавируса. Пока не принято решение, когда будут доиграны лиги.

Между тем Федерация футбола Турции (TFF) уже сделала заявление, где расписала возможный сценарий возобновления чемпионата. Рассматриваются варианты старта 1 июня и 1 июля, игры со зрителями и без, сбор всех команд в одном городе и проведение матчей только в четырех регионах.

В Казахстане с 16 марта до конца апреля введен режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. До этой же даты приостановлены чемпио­нат страны по футболу и остальные спортивные соревнования.

Насколько можно доверять этому изданию, наверное, никто не скажет. Но порассуждать немного можно было бы. Гипотетически-фантастически, если бы команды из топовых чемпионатов Европы могли оказаться в нашей стране, то они явно были бы разочарованы. Да...

В Старом Свете, причем не понаслышке, знают про столичную «Астана-Арену» (которая, кстати, сейчас закрыта в связи с заменой искусственного поля) и алматинский Центральный стадион, но ведь других-то футбольных арен, соответствующих высоким стандартам УЕФА, у нас, по сути, нет. И навряд ли топовые команды, помимо этих городов, захотели бы играть где-нибудь в Атырау и даже миллионном Шымкенте. Скорее, футбольные клубы из этих стран выбрали бы Узбекистан, а не Казахстан, где футбольная инфраструктура на более высоком уровне, и там есть государственный, широкомасштабный план по развитию спорта № 1 на планете.

Что касается Казахстана, то из года в год у нас твердят о том, что баснословные финансы, выделяемые на содержание футболистов, в том числе и из других стран, надо хотя бы один раз отправить на перестройку арен. «Дорожной карты» по стадионам мы точно в ближайшее время не примем, а потому не играть же туринскому «Ювентусу» с «Интером» из Милана на крытом манеже в Костанае (каким бы он по нашим меркам великолепным ни был) или на центральном стадионе Караганды, где даже местный «Шахтер» не имеет права выступать. У нас и начало-то чемпионата было отмечено тем, что многие отечественные дружины выступали не перед своим зрителем, а на арендованных стадионах других городов. О каком тогда может идти разговор приглашении к нам топовых дружин Европы?

Так что это информация, скорее всего, фейк, который, тем не менее, мог бы дать очередную порцию дис­куссий на тему развития этой игры в республике, а еще и на фоне скандала с павлодарским «Иртышом».

Напомним, что множество серьезных нарушений в деятельности павлодарского спортклуба выявила аудиторская проверка, проведенная по инициативе нового директора клуба Нурлана Искакова. Результаты аудита размещены на официальном сайте «Иртыша». Как выяснилось, только долги по налогам в клубе достигли почти миллиарда тенге.

Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что смета расходов по зарплате тренерскому составу и футболистам была завышена более чем на 379,5 млн тенге, в том числе ассистентам главного тренера и 10 легионерам по суммам вознаграждений переплачено свыше 181,9 млн тенге.

Также выявлены необоснованные переплаты по вознаграждениям 13 футболистам на сумму свыше 197,5 млн тенге, завышение должностных окладов работников административно-управленческого персонала клуба на общую сумму более 44,4 млн тенге. Необоснованно выплачивались премии за матчи работникам клуба, не имеющим отношения к спортивным результатам. Только за прошлый год сумма таких выплат составила более 36 млн тенге. Аудит выявил и наличие в клубе «мертвых душ», которым была выплачена зарплата на сумму более 8 млн тенге.

Сообщается, что дополнительные соглашения к трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера заключались с явно обременительными условиями для клуба и в интересах аффилированных лиц. Клубом приняты решения, повлекшие судебные иски на сумму 541 млн тенге. Были списаны медпрепараты без подтверждающих документов на сумму более 31 млн тенге.

По официальным данным, с начала нынешнего года у павлодарского клуба уже накопилось долгов на порядка 580 млн тенге. Отмечается, что попечительский совет клуба уведомлен о результатах аудита. В пресс-службе акима области сообщили, что материалы аудиторской проверки уже направлены в прокуратуру для принятия процессуального решения.

Но теперь опять вернемся к мировому футболу. Мы уже подробно писали в предыдущих номерах о чемпионатах Беларуси, Никарагуа и Таджикистана. Теперь в стан «смелых, но очевидно не всегда разумных» добавились Бурунди и Тайвань (Китайский Тайпей).

В воскресенье в Тайване сос­тоялись первые матчи нового сезона чемпионата страны по футболу. В первом туре было сыграно 4 матча, общее количество забитых мячей – 18. Примечательно, что всего в розыгрыше участ­вует 8 команд. Таким образом, за день был сыгран целый тур. Так, «Эйр Сорс Девелопмент» дома со счетом 4:0 обыграл «Тайчэн Лайонс», «Тайбэй Татун» на своем поле уступил 2:3 «Тайпауэр», «ТСУ» в гостях уступил – 1:2 «Тайчжун Футуро», а «Тайнань Сити» перед своими зрителями со счетом 4:2 был сильнее «Мин Чуань Юниверсити».

Самое интересное, что турнир проходит всего в 900 км от китайского Уханя, где в конце 2019 года случилась вспышка COVID-19, который затем распространился по всему миру. Из-за пандемии коронавируса приостановлены почти все спортивные соревнования. Вместе с мужским чемпионатом стартовала и женская лига. Матчи можно посмотреть на официальном YouTube-канале местной футбольной федерации.

Очень интересный чемпионат в Бурунди, где турнир среди профессиональных футбольных клубов разыгрывается с 1972 года. В местной Премьер-лиге играют 16 команд. В минувший уик-энд здесь должен был состояться третий тур первенства, но он был перенесен на неделю. Вместе с тем в воскресенье было сыграно 2 поединка в рамках Кубка Президента, где «Бужумбура Сити» со счетом 2:1 обыграл «Интер Стар», а «Мусонгати» был сильнее клуба «Виталь О», выиграв – 1:0.

Стоит отметить, что футбол – единственная радость Бурунди. В стране война, нищета и репрессии, люди живут на доллар в день.

В чемпионате Таджикистана завершился 2-й тур среди команд высшей лиги, по итогам которого в турнирной таблице воцарилось двоевластие. Душанбинский «Истиклол» и бохтарский «Хатлон», набрав по 6 очков на старте сезона, возглавляют чемпионат.

«Хатлон» довольно-таки неожиданно на выезде переиграл вице-чемпиона страны «Худжанд» со счетом 3:2. Победу бохтарской команде принесли точные удары Худойдода Узокова, Сорбона Авгонова и Парвиза Баки-Ахунова. В составе «Худжанда» отличились узбекский легионер Санджар Рихсибоев и Дилшод Бозоров.

В других встречах «Истиклол» взял верх над ЦСКА – 2:0, «Файзканд» переиграл «Регар-ТадАЗ» – 3:2, «Истаравшан» дома уступил «Куктошу» – 0:3, а «Локомотив-Памир» оказался сильнее «Душанбе-83» – 1:0

Игры следующего, третьего тура высшей лиги будут сыграны 18 и 19 апреля. В очередном туре сыграют «Душанбе-83» – «Файз­канд», «Регар-ТадАЗ» – «Истаравшан», ЦСКА – «Локомотив-Памир», «Хатлон» – «Истиклол» и «Куктош» – «Худжанд».

В Лиге Примере Никарагуа в выходные состоялись все поединки, но один из них был прерван и не доигран до конца. В воскресенье столичный «Хувентус Манагуа» вел со счетом 2:0 против «Реал Мадриса», но потом из-за возникших разногласий на поле игру пришлось остановить. Кто виноват – разберется местная лига.

В остальных поединках были зафиксированы следующие результаты. «Окоталь» дома уступил 0:1 «Вальтер Ферретти», «Чинандега» со счетом 1:3 проиграла гостившему «Реал Эстели», «Депортиво Лас-Сабанас» при своих зрителях не справился с «Манагуа» – 0:1, а «Халапа» и «Дирианген» разошлись с миром – 0:0.

С 33 набранными очками в чемпионате лидирует «Манагуа», а далее расположились «Дирианген» и «Реал Эстели», набравшие соответственно по 30 и 28 заветных баллов.

В чемпионате Беларуси в субботу и воскресенье были сыграны большинство матчей 4-го тура. Вчера вечером на поле выходили «Славия» из Мозыря и «Рух» из Бреста, а потому их итог мы предоставить не можем. А вот результаты других встреч: «Слуцк» дома разошелся с миром с «Витебском» – 1:1, «Городея» из одноименного города принимала минское «Динамо» и добилась победы со счетом 1:0, столичный «Минск» на своем поле был разгромлен «БАТЭ» из Борисово – 0:3, солигорский «Шахтер» в гостях сыграл вничью со «Смолевичами», а брестское «Динамо» перед своими зрителями оказалось сильнее «Ислочи» из Минского района – 3:1.

Но самая интересная игра прошла в Жодино, где «Торпедо-БелАЗ» принимал на тот момент единоличного лидера минский «Энергетик-БГУ» и добился уверенной победы – 2:0. Теперь оба клуба имеют по 9 очков и делят 1-е место. Третью строчку в турнирной таблице делят между собой с 7 очками «Динамо» из Бреста, «Витебск» и «Слуцк».