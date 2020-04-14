«Реал» из Нур-Султана и «Барселона» из Алматы
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Аскар Бейсенбаев
В издании отмечается, что Казахстан успешно справляется с коронавирусом и близок к тому, чтобы остановить его распространение. В предложении подчеркивается, что в июне и июле погодные условия для матчей в нашей стране будут более подходящими и менее опасными для здоровья футболистов, чем в Испании, Италии, Франции и Турции. Все вышеперечисленные чемпионаты остановлены из-за пандемии коронавируса. Пока не принято решение, когда будут доиграны лиги.