"Реал" нашел игрока по цене двух Роналду

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес видит в нападающем сборной Франции Антуане Гризманне замену португальцу Криштиану Роналду, сообщает vesti.kz.
По информации Don Balon, Перес лично выступил с инициативой покупки форварда мадридского "Атлетико". "Реал" готов заплатить за француза 200 миллионов евро.
Сам Гризманн неоднократно заявлял, что не намерен уходить из своего нынешнего клуба. Летом француза активно сватали в "Барселону", но футболист решил остаться в "Атлетико".
Роналду покинул "Реал" в июле и перешел в "Ювентус". Трансфер португальца обошелся туринцам в 100 миллионов евро плюс 12 миллионов дополнительных расходов. За "королевский клуб" Роналду играл с 2009 года, забив 451 гол в 438 играх, став лучшим бомбардиром в истории клуба и четырежды выиграв Лигу чемпионов.
27-летний Гризманн выступает за "Атлетико" с 2014 года. В составе "матрасников" он выиграл Суперкубок УЕФА и Лигу Европы. Со сборной Франции он выиграл чемпионат мира-2018, прошедший в России, и стал серебряным призером Евро-2016, где был признан лучшим игроком турнира.