"Реал" разгромил "Базель" на старте Лиги чемпионов
Встреча группы B, состоявшаяся в Мадриде, завершилась со счетом 5:1 в пользу действующих победителей Лиги чемпионов, передает Vesti.kz.
В составе "Реала"
авторами мячей стали Гарет Бейл (30-я мин), Криштиану Роналду (31-я),
Хамес Родригес (37-я) и Карим Бензема (79-я). Еще один гол в свои ворота
забил защитник гостей Марек Сухи (14-я мин). У "Базеля" отличился Дерлис
Гонсалес (38-я).
В параллельном матче этой группы английский "Ливерпуль"
одержал домашнюю победу над болгарским "Лудогорцем" со счетом 2:1.
Марио Балотелли вывел хозяев вперед на 82-й минуте, однако, футболисты
"Лудогорца" благодаря голу Даниэля Абало на 91-й минуте смогли
отыграться. Победу "Ливерпулю" на 93-й минуте с пенальти принес Стивен
Джеррард.
Футболисты дортмундской "Боруссии" переиграли лондонский "Арсенал"
со счетом 2:0. Встреча квартета D состоялась в Дортмунде. Авторами
мячей у хозяев стали Чиро Иммобиле (на 45-й мин) и Пьер-Эмерик
Обамеянг (48). В параллельной игре данной группы стамбульский
"Галатасарай" и бельгийский "Андерлехт" сыграли вничью 1:1. Матч прошел в
Турции.
В рамках группы А финалист Лиги чемпионов мадридский "Атлетико"
в Греции уступил местному "Олимпиакосу" со счетом 2:3. На голы Марио
Манджукича (38-я мин) и Антуана Гризманна (86-я) хозяева ответили
мячами Артура Масуаку (13-я), Ибрахима Афеллая (31-я) и Константиноса
Митроглу (73-я). В другом матче этой группы "Ювентус" в Турине благодаря дублю Карлоса Тевеса на 59-й и 90-й минутах взял верх над шведским "Мальме" со счетом 2:0.
Напомним, что питерский "Зенит", обыграв
лиссабонскую "Бенфику", стартовал с победы в групповом этапе Лиги
чемпионов. В параллельном матче этой группы футболисты "Монако" дома
переиграли леверкузенский "Байер" со счетом 1:0.