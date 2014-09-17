Спорт
"Реал" разгромил "Базель" на старте Лиги чемпионов
Встреча группы B, состоявшаяся в Мадриде, завершилась со счетом 5:1 в пользу действующих победителей Лиги чемпионов, передает Vesti.kz.

В составе "Реала" авторами мячей стали Гарет Бейл (30-я мин), Криштиану Роналду (31-я), Хамес Родригес (37-я) и Карим Бензема (79-я). Еще один гол в свои ворота забил защитник гостей Марек Сухи (14-я мин). У "Базеля" отличился Дерлис Гонсалес (38-я).

В параллельном матче этой группы английский "Ливерпуль" одержал домашнюю победу над болгарским "Лудогорцем" со счетом 2:1. Марио Балотелли вывел хозяев вперед на 82-й минуте, однако, футболисты "Лудогорца" благодаря голу Даниэля Абало на 91-й минуте смогли отыграться. Победу "Ливерпулю" на 93-й минуте с пенальти принес Стивен Джеррард.

Футболисты дортмундской "Боруссии" переиграли лондонский "Арсенал" со счетом 2:0. Встреча квартета D состоялась в Дортмунде. Авторами мячей у хозяев стали Чиро Иммобиле (на 45-й мин) и Пьер-Эмерик Обамеянг (48). В параллельной игре данной группы стамбульский "Галатасарай" и бельгийский "Андерлехт" сыграли вничью 1:1. Матч прошел в Турции.

В рамках группы А финалист Лиги чемпионов мадридский "Атлетико" в Греции уступил местному "Олимпиакосу" со счетом 2:3. На голы Марио Манджукича (38-я мин) и Антуана Гризманна (86-я) хозяева ответили мячами Артура Масуаку (13-я), Ибрахима Афеллая (31-я) и Константиноса Митроглу (73-я). В другом матче этой группы "Ювентус" в Турине благодаря дублю Карлоса Тевеса на 59-й и 90-й минутах взял верх над шведским "Мальме" со счетом 2:0.

Напомним, что питерский "Зенит", обыграв лиссабонскую "Бенфику", стартовал с победы в групповом этапе Лиги чемпионов. В параллельном матче этой группы футболисты "Монако" дома переиграли леверкузенский "Байер" со счетом 1:0.

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