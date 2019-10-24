​Реалии и планы

Так считает глава региона Умирзак Шукеев, открывший на площадке Службы центральных коммуникаций серию брифингов акимов, в рамках которых те будут отчитываться о социально-экономическом развитии вверенных им областей.

Трудно не согласиться с акимом самой южной области рес­публики, поскольку в регионе с населением более 2 млн человек за относительно небольшой период времени сделано действительно немало. По итогам 8 месяцев текущего года объем промышленной продукции сос­тавил 370,2 млрд тенге. Показатели по продукции сельского хозяйства сложились на уровне 447,5 млрд тенге, инвестиций – 248,9 млрд тенге. Площадь введенного в эксплуатацию жилья достигла 424 тыс. кв. м.

В рамках исполнения Комплекс­ного плана социально-экономического развития Туркестанской области до 2024 года решающий акцент сделан на укрепление аграрно-промышленного сектора. В частности, ведется работа по формированию продовольственного пояса на площади 11 тыс. га, в том числе реализуется проект по строительству молочно-товарной фермы на 1 200 голов, возводятся объекты, с помощью которых планируется ликвидировать дефицит поливной воды.

Осуществление крупного инвес­тиционного проекта «Туркестан агро» предусматривает создание машинно-тракторной станции для выращивания сельскохозяйственных культур с применением системы дождевального полива. Для этих целей, как сообщил спикер, приобретены 18 поливочных машин и 27 единиц сельскохозяйственной техники производства США.

В Туркестанской области соз­дано в общей сложности 9 индуст­риальных зон на территории 455 га, где воплощаются 58 проектов общей стои­мостью 41 млрд тенге с созданием 3 631 рабочего места.

В большую строительную площадку, как подчеркнул аким, превратился прежде всего областной центр – древний Туркестан. Сегодня здесь ведется строительство 28 административных, социальных и культурных объектов с участием нацио­нальных компаний и бизнеса, представляющего различные регионы страны.

В перечне новостроек – дворец школьников, большой стадион, спортивный комплекс с бассейном, драмтеатр, музыкальная школа, музей им. Х. А. Яссауи, новый городской парк и многое другое. В общей сложности 11 объектов планируется ввести в эксплуатацию еще до конца 2019 года. К этому сроку в областном центре сдадут также 52 жилых дома.

– В Туркестане силами трех областей – Акмолинской, Алматинской и Карагандинской – возводится большой парк аттракционов. Возле мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи будет построен парк Первого Президента, – сообщил Умирзак Шукеев.

По опыту столицы вокруг Туркестана ведется формирование зеленого пояса общей пло­щадью более 7,7 тыс. га. Проект, по словам акима, предполагает в первую очередь развитие орошаемых земель.

– В текущем году мы уже начали монтаж дождевых систем, всего их будет более 20. Дан старт работам с южной стороны города. Его будут опоясывать фермы, что должно благоприятно повлиять на местный климат. В самом областном центре массово займутся озеленением на тех территориях, где земля не используется. Все свободные места в ближайшей перспективе займут скверы, парки и аллеи, – рассказал Умирзак Шукеев.

Аким посетовал на жаркий климат, во многом из-за которого в Туркестанской области и планируется высадить более 1 млн 300 тыс. деревьев.

– Климат в регионе действительно сложный. Этим летом, например, стояла очень сильная жара, до 45 градусов. В то же время часто была ветреная погода, что не совсем хорошо при дефиците поливной воды. Озеленение, обводнение и благоустройство способны изменить ситуацию. За два-три года планируется завершить все работы в данном направлении, – заверил руководитель региона.

Отдельно спикер остановился на работе по восстановлению города Арыса, территорию которого поделили на 17 секторов и закрепили за каждым регионом.

– Искренне хочу поблагодарить весь Казахстан и особенно самих арысцев за беспрецедентное мужество и трудовые подвиги, проявленные ими в ходе восстановления города, пострадавшего из-за взрыва на складе боеприпасов, – обратился к представителям СМИ Умирзак Шукеев.

На текущий момент из 8 637 жилых домов отремонтировано 7 163, в их числе сто многоэтажных. Как сообщил аким, заново отстроено 470 зданий, приведена в порядок серьезно пострадавшая городская инфраструктура. Отремонтированы канализационные системы, на многих улицах проложены новенькие тротуары, устанавливается современное уличное освещение.

Из 68 социальных объектов полностью отремонтировано и сдано в эксплуатацию 62. До 1 ноября, уверен глава региона, будут завершены все основные строительные и восстановительные работы в Арысе.

– Восстановление такого масштаба разрушений в рекордно короткие сроки беспрецедент­но, – считает он.

Как отметил аким, 90% домов в Арысе восстановлено всего за 2 месяца.

– Сейчас идет завершение работ по снесенным домам. В принципе, погода стоит теплая, на юге она позволяет и в ноябре, до нас­тупления холодов, спокойно строить и завершать начатое, – подытожил спикер.