​Реалистично и целостно

Поэтому так актуальны преобразования, предложенные Лидером нации. Остановлюсь на новой социальной политике, главная цель которой – гуманизация социальных условий жизни людей. Именно такая политика направлена на оказание помощи малообеспеченным гражданам, социальную защиту с целью поддержания достойного образа жизни каждого гражданина.

Следует отметить, что государственная политика, проводимая на протяжении многих лет, в несколько раз повысила качество жизни людей. Глава государства напомнил, что, несмотря на трудности, которые наша экономика испытывала из-за негативного влияния глобальных кризисов, «мы всегда повышали благосостояние казахстанцев... мы продолжим реализацию мер социальной поддержки населения. Но в то же время социальная справедливость не должна искажаться. Ведь каждая социальная выплата – это дополнительная нагрузка не просто на бюджет, а на каждого работающего казахстанца. Надо четко понимать, что идея социальной справедливости не должна превращаться в социальную несправедливость по отношению к работающим казахстанцам».

Справедливо, что государственная адресная поддержка будет оказываться только нуждающимся гражданам на основе оценки их реальных доходов и условий жизни. Все остальные, как подчеркнул Лидер нации, должны зарабатывать сами, своим трудом: «Учитывая особые потребности отдельных категорий наших граждан, необходимо установить разные величины прожиточного минимума с пересмотром его структуры. Приоритетом государства в социальной политике должны быть масштабные инвестиции в развитие человеческого капитала. Мы должны продолжать модернизацию сфер образования и здравоохранения, согласно ранее принятым программам». Безусловно, заявление Президента страны о бесплатном с 2017 года профессионально-техническом образовании было воспринято с воодушевлением всеми казахстанцами. Эти меры и в целом Новая социальная политика позволят поднять авторитет государства на более высокий уровень.