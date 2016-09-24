Выступая с трибуны Ген­ассамблеи, Е. Идрисов подчеркнул, что внешняя политика Казахстана является отражением глубоко укоренившейся веры нашей страны в силу диалога и взаимопонимания.

– Призыв к диалогу является центральным содержанием Манифеста Президента Нурсултана Назарбаева «Мир. XXI век», распространенного ранее в качестве официального документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи. Манифест предлагает амбициозный, но реалистичный взгляд на мир, а также предлагает его видение, основанное на единстве, а не разделении, и на сотрудничестве, а не на соперничестве, – отметил министр.

В данном контексте глава МИД РК напомнил о призыве Главы государства по достижению к столетию Организации в 2045 году мира, свободного от ядерного оружия, и сообщил об итогах международной конференции 29 августа 2016 года в Астане, посвященной 25-летию исторического Указа Президента Нурсултана Назарбаева о закрытии Семипалатинского испытательного полигона.

Министр информировал Ген­ассамблею о проведении в ноябре текущего года Астанинского саммита мира, который призван выработать цельные, стратегические подходы для решения глобальной задачи укрепления мира и безопасности на планете.

Напомнив Генассамблее о 25-летии Независимости нашей страны, Е. Идрисов отметил, что «еще в 1991 году некоторые наблюдатели сомневались в способности Казахстана выжить в качестве суверенного государства, учитывая его многонациональное и многоконфессиональное население, несбалансированность экономики, огромный материальный и моральный груз в виде военной инфраструктуры и ядерного арсенала».

– Это наследие было вызовом, который нам удалось превратить в возможность. За четверть века мы прошли путь от страны, не существующей на политической картине мира, к стабильному государству со средним уровнем дохода, уважаемому члену международного сообщества. Мы рассматриваем наше избрание в Совет Безопасности ООН как международное признание разумности и зрелости нашей внешней политики, заслуженное достижение нашей независимости, – отметил министр.

Наряду с участием в общих дебатах Генассамблеи, Ерлан Идрисов принял участие в традиционной координационной встрече в ООН министров иностранных дел государств – членов Организации исламского сотрудничества. Выступая на заседании, генеральный секретарь ОИС Ияд аль-Мадани и ряд спикеров подчеркнули актуальность положений Стамбульской декларации об исламском примирении, принятой на Саммите ОИС в августе 2016 года президентами Казахстана и Турции, а также необходимость качественной подготовки государств-членов к первому Саммиту ОИС по науке и технологиям, проведение которого намечено через год в Астане. В свою очередь Е. Идрисов также призвал наших партнеров по ОИС принять активное участие в выставке «ЭКСПО-2017» и в работе Исламской организации продовольственной безопасности, которая недавно была учреждена в столице Казахстана.

Е. Идрисов также принял участие в рабочем завтраке министров иностранных дел государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности и ряде сайд-ивентов, посвященных тематике изменения климата и его влияния на малые островные государства и консолидации международных усилий по реализации Целей устойчивого развития, утвержденных Генассамблеей ООН годом ранее.

Кроме того, на полях мероприятия Е. Идрисов провел отдельные встречи с коллегами из разных стран. В частности, с Государственным секретарем США Джоном Керри, министрами иностранных дел России – Сергеем Лавровым, Ирана – Мохаммадом Джавадом Зарифом, Австрии – Себастьяном Курцем, Афганистана – Салахуддином Раббани, Сирии – Валидом аль-Муаллемом и Новой Зеландии – Мюрреем Маккалли состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений и международной повестки дня, в том числе в контексте предстоящего членства Казахстана в Совбезе ООН. С министром иностранных дел Гамбии был подписан меморандум о политических консультациях.

22 сентября в Нью-Йорке также прошел обзорный раунд Комиссии по стратегическому партнерству между Казахстаном и США с участием Е. Идрисова и под сопредседательством заместителя министра иностранных дел РК Ержана Ашикбаева и помощника Государственного секретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Нишы Бисвал.