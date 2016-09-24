Реалистичный взгляд и стратегические подходы

540
Владимир ОСИПОВ

Выступая с трибуны Ген­ассамблеи, Е. Идрисов подчеркнул, что внешняя политика Казахстана является отражением глубоко укоренившейся веры нашей страны в силу диалога и взаимопонимания.

– Призыв к диалогу является центральным содержанием Манифеста Президента Нурсултана Назарбаева «Мир. XXI век», распространенного ранее в качестве официального документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи. Манифест предлагает амбициозный, но реалистичный взгляд на мир, а также предлагает его видение, основанное на единстве, а не разделении, и на сотрудничестве, а не на соперничестве, – отметил министр.

В данном контексте глава МИД РК напомнил о призыве Главы государства по достижению к столетию Организации в 2045 году мира, свободного от ядерного оружия, и сообщил об итогах международной конференции 29 августа 2016 года в Астане, посвященной 25-летию исторического Указа Президента Нурсултана Назарбаева о закрытии Семипалатинского испытательного полигона.

Министр информировал Ген­ассамблею о проведении в ноябре текущего года Астанинского саммита мира, который призван выработать цельные, стратегические подходы для решения глобальной задачи укрепления мира и безопасности на планете.

Напомнив Генассамблее о 25-летии Независимости нашей страны, Е. Идрисов отметил, что «еще в 1991 году некоторые наблюдатели сомневались в способности Казахстана выжить в качестве суверенного государства, учитывая его многонациональное и многоконфессиональное население, несбалансированность экономики, огромный материальный и моральный груз в виде военной инфраструктуры и ядерного арсенала».

– Это наследие было вызовом, который нам удалось превратить в возможность. За четверть века мы прошли путь от страны, не существующей на политической картине мира, к стабильному государству со средним уровнем дохода, уважаемому члену международного сообщества. Мы рассматриваем наше избрание в Совет Безопасности ООН как международное признание разумности и зрелости нашей внешней политики, заслуженное достижение нашей независимости, – отметил министр.

Наряду с участием в общих дебатах Генассамблеи, Ерлан Идрисов принял участие в традиционной координационной встрече в ООН министров иностранных дел государств – членов Организации исламского сотрудничества. Выступая на заседании, генеральный секретарь ОИС Ияд аль-Мадани и ряд спикеров подчеркнули актуальность положений Стамбульской декларации об исламском примирении, принятой на Саммите ОИС в августе 2016 года президентами Казахстана и Турции, а также необходимость качественной подготовки государств-членов к первому Саммиту ОИС по науке и технологиям, проведение которого намечено через год в Астане. В свою очередь Е. Идрисов также призвал наших партнеров по ОИС принять активное участие в выставке «ЭКСПО-2017» и в работе Исламской организации продовольственной безопасности, которая недавно была учреждена в столице Казахстана.

Е. Идрисов также принял участие в рабочем завтраке министров иностранных дел государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности и ряде сайд-ивентов, посвященных тематике изменения климата и его влияния на малые островные государства и консолидации международных усилий по реализации Целей устойчивого развития, утвержденных Генассамблеей ООН годом ранее.

Кроме того, на полях мероприятия Е. Идрисов провел отдельные встречи с коллегами из разных стран. В частности, с Государственным секретарем США Джоном Керри, министрами иностранных дел России – Сергеем Лавровым, Ирана – Мохаммадом Джавадом Зарифом, Австрии – Себастьяном Курцем, Афганистана – Салахуддином Раббани, Сирии – Валидом аль-Муаллемом и Новой Зеландии – Мюрреем Маккалли состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений и международной повестки дня, в том числе в контексте предстоящего членства Казахстана в Совбезе ООН. С министром иностранных дел Гамбии был подписан меморандум о политических консультациях.

22 сентября в Нью-Йорке также прошел обзорный раунд Комиссии по стратегическому партнерству между Казахстаном и США с участием Е. Идрисова и под сопредседательством заместителя министра иностранных дел РК Ержана Ашикбаева и помощника Государственного секретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Нишы Бисвал.

Популярное

Все
Свобода возможна лишь в правовом поле
Чистота становится философией жизни
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
Экологическому контролю – цифровые инструменты
Прочная основа единства общества
В зоне особого контроля
Продолжается уборка зерновых
Пространство заботы и развития
Мусорные завалы поручат разгрести «соседям»
Проверят общежития вузов
Все готово к сентябрю
Удачный старт на US Open
Послание Президента 2024: экологическое движение «Таза Қазақстан» объединило более 10,4 млн человек
Контроль без изоляции
Новый учебный год – новые возможности
Успех страды зависит от работы элеваторов
Вовремя вмешались
В зоне ограниченных выбросов
Прогулка по кумысной ферме
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Первую в мире «золотую» акулу поймали у берегов Коста-Рики
Уборка идет полным ходом
Сильные дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Арину разгромила, а Иге уступила
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
Определены лучшие пляжи Казахстана сезона 2025
Глава государства провел совещание по бюджету
UFC выбрал нового соперника Шавкату Рахмонову
Водитель наехал на группу детей, трое из них скончались
Программу «Аналар саулығы» запустили в рамках исполнения поручений Президента
Кто поедет в Ливерпуль
Модернизацию объектов энергетики проверили в Степногорске и ЗКО
Золото из Самокова
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
«Он сам — музыка»: Димаш спел без оркестра и покорил зал акапелла

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]