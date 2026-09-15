Реализация Послания-2025: как модернизируют образовательную инфраструктуру

Развитие человеческого капитала – один из стратегических приоритетов Казахстана, закрепленных в новой Конституции

Фото: пресс-служба правительства РК

Во исполнение поручения Главы государства в Послании «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» по укреплению функционала школ, дальнейшему повышению квалификации и социального статуса педагогов, Правительство модернизирует образовательную инфраструктуру, внедряет цифровые технологии, расширяет поддержку детей и укрепляет связь профессионального образования с потребностями экономики. Работа охватывает всю образовательную траекторию – от дошкольного воспитания до подготовки специалистов и научной деятельности.

Дошкольное образование: в детских садах за 3 года создано 232 тыс. мест

В Казахстане работают 12 066 дошкольных организаций, которые посещают более 1 млн детей, еще 167 тыс. охвачены предшкольной подготовкой в школах. Охват детей от 2 до 6 лет из числа состоящих в очереди на сегодня достигает 96%, от общей численности этой возрастной группы – 70,4%.

За три года в Казахстане создано 232 тыс. мест в дошкольных организациях, до конца 2027 года предусмотрено открытие еще 68 тыс.

По поручению Главы государства внедряется ваучерное финансирование по принципу «деньги следуют за ребенком». Пилот охватывает 20 городов и 23 района, участвуют 5 965 организаций, выдано более 1,3 млн ваучеров. В результате внедрения нового механизма очередь сократилась со 160 тыс. до 23 тыс. детей. За период реализации пилотного проекта с 2024 по 2026 год экономия бюджетных средств составила 35,3 млрд тенге. Механизм расширяет выбор детских садов для родителей и повышает адресность финансирования.

Новые школы и современная образовательная среда: за 7 лет дефицит ученических мест сокращен в несколько раз

За пять лет в Казахстане построено 1 120 школ более чем на 1 млн ученических мест. Завершено строительство 217 школ «Келешек мектептері» на 460,4 тыс. мест. Новые образовательные учреждения оснащаются лабораториями, пространствами для STEM-образования, робототехники, спорта и творчества, создаются условия для инклюзивного обучения.

Таким образом, инфраструктурная политика постепенно переходит от решения проблемы дефицита мест к созданию современной образовательной среды, где дети могут получать не только базовые знания, но и развивать инженерное, исследовательское и технологическое мышление.

С 2019 года количество трехсменных школ и прогнозный дефицит ученических мест сократились в четыре раза, аварийных школ – вдвое. Работа продолжается с учетом демографического роста и внутренней миграции. Сейчас строится 101 школа на 59,3 тыс. мест, до конца года планируется завершить 72 школы на 38,2 тыс. мест.

Также по поручению Президента реализуется программа реновации около 1 300 школ.

Сельское образование: с 2019 года построено 511 школ

Особое внимание уделяется сокращению образовательного разрыва между городом и селом.

В сельской местности расположены 65% школ страны, где обучаются более 1,5 млн детей и работают 214 тыс. педагогов. С 2019 года в селах построено 511 школ, включая 84 школы «Келешек мектептері». В текущем году строятся еще 49. Из 1 300 объектов программы реновации 820 находятся в селах.

Искусственный интеллект становится частью образования: пилотный проект стартовал в малокомплектных школах

Отдельным направлением становится внедрение искусственного интеллекта.

Во исполнение поручений Президента, озвученных в Послании народу Казахстана от 2025 года, развиваются цифровая инфраструктура и персонализированное обучение, ведется подготовка педагогов к применению ИИ.

С 1 сентября в школах Павлодарской и Кызылординской областей стартовал пилотный проект. На первом этапе предусмотрен охват 500 малокомплектных школ, до 2029 года технологии планируется распространить на все 2,5 тыс. таких школ.

ИИ поможет подбирать индивидуальные задания, анализировать результаты и выявлять пробелы в знаниях, расширяя профессиональные возможности учителя.

Сильный педагог – основа качества образования

Закон «О статусе педагога», принятый в 2019 году, укрепил защиту прав и социальные гарантии учителей. С 2020 года по поручению Президента заработная плата педагогов увеличена вдвое. Предусмотрены доплаты за квалификацию, классное руководство, проверку письменных работ, наставничество и степень магистра.

С сентября 2023 года зарплата педагогов дошкольных организаций повышена на 30%. Дополнительные выплаты предусмотрены специалистам, пришедшим с производства в колледжи. Оплата труда сельских педагогов как минимум на 25% выше, чем городских.

Последовательно повышается и общественный престиж профессии. Учреждено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы», двое педагогов удостоены высшей степени отличия – звания «Қазақстанның Еңбек Ері». В целях признания и поощрения труда учителей 103 педагогов удостоены почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы».

Одновременно обновляется управленческий и кадровый потенциал системы. В период с 2023 по 2026 год в рамках проекта «1000 лидеров изменений в образовании» в кадровый резерв включены 986 педагога.

Талантливые дети: от школьной подготовки – к мировым результатам

Всесторонняя поддержка талантливых и одаренных детей является одним из последовательных поручений Главы государства.

Победителям и призерам международных предметных олимпиад выплачиваются премии: 1 500 МРП за золото, 1 000 МРП за серебро и 500 МРП за бронзу. Их наставникам – 150, 100 и 50 МРП соответственно.

Предусмотрено поступление в казахстанские вузы на гранты без ЕНТ. Аналогичные возможности предоставлены призерам международных конкурсов и спортивных соревнований. В 2026 году по поручению Президента денежные премии распространены на победителей и призеров международных конкурсов научных проектов.

За прошедший учебный год школьники завоевали 1 067 медалей на 44 международных олимпиадах и научных конкурсах. На 56-й Международной физической олимпиаде IPhO в Колумбии в 2026 году впервые все пять участников сборной получили золото. Казахстан разделил первое место в неофициальном командном медальном зачете.

На международных олимпиадах по физике, химии, биологии, математике, географии и информатике завоевано 28 медалей. Казахстан вошел в топ-10 мира по химии и топ-25 по математике.

Равные возможности и современная система поддержки детей

Создание равных возможностей для детей с особыми образовательными потребностями является одним из важных направлений исполнения поручений Главы государства.

В психолого-медико-педагогических консультациях зарегистрировано 237 тыс. детей с особыми образовательными потребностями. Из 121 тыс. детей школьного возраста 73% учатся в общеобразовательных школах, еще 17 тыс. – в специальных.

Поддержку обеспечивают 540 профильных организаций, включая 99 специальных школ, 49 детских садов, 240 кабинетов коррекции, 14 реабилитационных центров и 12 центров аутизма. За три года сеть выросла на 52 организации.

Условия для инклюзивного обучения созданы в 80% дошкольных организаций, 95% школ и 90% организаций технического и профессионального образования (ТиПО).

С детьми работают 11 336 специальных педагогов, около 6,5 тыс. педагогов-ассистентов и 250 индивидуальных помощников. Специальных педагогов готовят 17 вузов. С текущего учебного года в 8 колледжах начата подготовка по специальности «Логопедия», еще в 6 начинается подготовка педагогов-ассистентов.

ТиПО: Подготовка кадров перестраивается под запросы экономики

Системные решения Главы государства позволили существенно укрепить техническое и профессиональное образование и усилить его связь с рынком труда. Сегодня в 763 колледжах обучаются более 556 тыс. студентов. Финансирование ТиПО в 2025-2026 учебном году достигло 424,9 млрд теңге, увеличившись за три года на 34,1%. Госзаказ вырос с 344,9 тыс. до 393,3 тыс. мест.

За три года число выпускников увеличилось со 141,3 тыс. до 169,2 тыс. человек, трудоустроенных – с 92,8 тыс. до 112,7 тыс., в том числе по специальности – с 72 тыс. до 90,6 тыс.

На основе 552 профессиональных стандартов разработано 14 494 образовательные программы, включая 4 348 по рабочим квалификациям. Классификатор дополнен 20 специальностями, по которым разработано еще 243 программы. В обучение включаются навыки применения ИИ, микроквалификации и Minor-программы.

К 2030 году ежегодная потребность рынка труда оценивается в 225-256 тыс. специалистов, более 70% востребованных специальностей относятся к системе ТиПО. Среднесрочная потребность экономики составляет свыше 1,8 млн специалистов рабочих профессий.

За три года охват дуальным обучением вырос со 108 тыс. до 138,2 тыс. студентов. Подготовку ведут 552 колледжа совместно с 11,7 тыс. предприятий. Охват достиг 35%, задача – увеличить его как минимум до 40%.

При поддержке местных исполнительных органов и предприятий современным оборудованием оснащены 174 колледжа, еще 13 – при поддержке недропользователей. Предусмотрено строительство 13 колледжей на 20 тыс. мест в 11 регионах.

«Дети Казахстана»: новая архитектура защиты детства

По поручению Президента разработана Концепция «Дети Казахстана» на 2026-2030 годы. В стране проживает около 6,9 млн детей – 34% населения. Документ объединяет четыре направления: безопасность, образование, здоровье, семью и социальную защиту. Определены 10 ключевых индикаторов и 158 мероприятий.

Акцент сделан на предупреждении рисков. Работают центры психологической поддержки и контакт-центр 111, в школах внедрены уроки безопасности и программа «ДосболLIKE», усиливаются охрана и технические системы защиты.

Предусмотрены применение ИИ в видеонаблюдении для выявления агрессии и буллинга, развитие единой цифровой системы психологической диагностики и сопровождения, создание кабинетов помощи детям, пострадавшим от насилия.

С 2027 года на платформе mGov планируется внедрить систему «Путь ребенка», которая объединит сведения о господдержке и обеспечит межведомственное сопровождение без многократных обращений семьи.