Реализация Послания: пропускная мощность КПП увеличена в 2,6 раза

В рамках реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, обозначенных в Послании народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», продолжается модернизация пограничной инфраструктуры

Фото: пресс-служба правительства РК

Работа направлена на увеличение пропускной способности пунктов пропуска, ускорение прохождения границы, цифровизацию контрольных процедур и повышение качества услуг для автоперевозчиков, отмечают в пресс-службе правительства.

По данным Кабмина, в 2025 году завершена модернизация 9 автомобильных пунктов пропуска на внешней границе ЕАЭС. В октябре текущего года завершается модернизация пункта пропуска «Жібек Жолы» на казахско-узбекской границе. Одновременно Министерство транспорта продолжает обновление автомобильных пунктов пропуска на внутренних границах ЕАЭС.

Всего сегодня на Государственной границе Казахстана функционируют 70 пунктов пропуска, из них 51 автомобильный, 5 железнодорожных, 10 авиационных, 3 морских и 1 пункт на территории МЦПС «Хоргос». Из 51 автомобильного пункта 14 расположены на внешней границе ЕАЭС, еще 37 – на границе с Россией и Кыргызстаном.

За три года модернизации пунктов пропуска время прохождения границы сократилось с 9 часов до 30 минут

За последние три года на модернизацию пунктов пропуска направлено 118,6 млрд теңге. За этот период обновлены 11 автомобильных пунктов пропуска на внешней границе ЕАЭС – проведены строительно-монтажные работы, расширена инфраструктура и объекты оснащены современным досмотровым оборудованием.

На отдельных пунктах пропуска количество полос движения увеличено с 2 до 6, переустроены въездные и выездные зоны, разделены потоки грузового и пассажирского транспорта. Установлены современные инспекционно-досмотровые и автоматические весогабаритные комплексы, системы радиационного контроля, видеонаблюдения и идентификации транспорта. Часть контрольных процедур переведена в безостановочный режим: необходимые параметры фиксируются непосредственно во время движения автомобиля и автоматически передаются в информационные системы.

За счет расширения инфраструктуры и автоматизации контроля совокупная пропускная способность автомобильных пунктов пропуска увеличилась примерно с 2 млн до 5 млн транспортных средств в год. Одновременно среднее время прохождения грузового автотранспорта сократилось с 9 часов до порядка 30 минут.

Расширение возможностей пунктов пропуска позволило обеспечить устойчивый рост транспортного потока. Если в 2022 году через автомобильные пункты пропуска на внешней границе ЕАЭС проследовало около 640 тыс. транспортных средств, то в 2023 году их количество превысило 1 млн, в 2024 году достигло 1,4 млн, а по итогам 2025 года – 1,7 млн. Таким образом, за три года объем пропускаемого автотранспорта увеличился более чем в 2,6 раза. Рост сохраняется и в 2026 году: за 8 месяцев через пункты пропуска проследовало почти 1,3 млн транспортных средств, что на 19,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Цифровые решения сократили время таможенного оформления с 11 часов до 3,5 часа

Параллельно с обновлением инфраструктуры Комитет госдоходов проводит цифровизацию процессов прохождения границы.

В информационной системе KEDEN автоматизированы предварительное информирование, таможенный транзит, декларирование и выпуск товаров. При отсутствии рисков решение о выпуске декларации принимается системой автоматически.

Благодаря внедрению цифровых решений за среднее время таможенного оформления сократилось с 11 часов в 2024 году до 3 часов 30 минут в 2026 году.

Система электронной очереди CarGoRuqsat позволяет перевозчикам заранее бронировать время пересечения границы и распределять транспортные потоки. На сегодняшний день через нее оформлено более 4,5 млн бронирований.

Также оцифрован процесс выдачи иностранных бланков разрешений на международные автомобильные перевозки, развивается система Smart Cargo, обеспечивающая цифровое сопровождение грузов и обмен данными между перевозчиками и государственными органами.

Система интегрированного контроля объединяет сведения с камер, инспекционно-досмотровых комплексов, весогабаритного и радиационного оборудования. За счет этого формируется единый цифровой маршрут транспортного средства – от въезда до выпуска.

Автоматизация внедряется и на железной дороге. По направлению Китай – Казахстан – Центральная Азия реализуется механизм автоматического выпуска транзитных деклараций. Если ранее оформление одного контейнерного поезда занимало около 3 часов, то после внедрения автоматизированного выпуска время сократилось до 30 минут.

За 8 месяцев транзит через Казахстан увеличился на 19%

Развитие пунктов пропуска сопровождается увеличением объемов транзитных перевозок через Казахстан. По итогам 2025 года было оформлено 1,4 млн транзитных деклараций – на 8,6% больше, чем в 2024 году. Общий вес грузов, проследовавших через таможенную границу, вырос с 20,3 млн тонн в 2024 году до 23,1 млн тонн в 2025 году.

За 8 месяцев 2026 года оформлено уже 1,1 млн транзитных деклараций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 19%.

Основным направлением остается транзит из Китая. За 8 месяцев текущего года через Казахстан из КНР оформлено 814,5 тыс. деклараций против 655,3 тыс. годом ранее.

Для дальнейшего ускорения грузоперевозок внедряется принцип «зеленого коридора». Современное досмотровое и весовое оборудование интегрируется в единый автоматизированный процесс контроля, используется предварительное информирование и принцип «одного окна».

Следующим этапом станет проект «Бесшовный транзит», предусматривающий автоматическое использование данных экспортных и транзитных деклараций стран-партнеров при оформлении грузов.

На пунктах пропуска развивают сервисную и телекоммуникационную инфраструктуру

Отдельное внимание уделяется условиям для автомобильных перевозчиков.

На казахско-китайском участке функционируют транспортно-логистические центры, склады временного хранения и автохабы. Зоны ожидания и парковки грузового транспорта выносятся за пределы пунктов пропуска, что позволяет снизить нагрузку на подъездные пути и разгрузить сами пограничные объекты.

Одновременно модернизируется телекоммуникационная инфраструктура. На обновляемых таможенных постах пропускная способность каналов связи увеличена до 165 Мбит/с. На 13 пунктах пропуска используется спутниковая связь, обеспечивающая доступ к электронным сервисам на приграничных объектах.

Проводится также синхронизация работы с сопредельными государствами. На направлении «Нұр Жолы – Хоргос» действует круглосуточный режим работы. С китайской стороной достигнуты договоренности по увеличению суточного приема транспорта и взаимному использованию результатов инспекционно-досмотровых комплексов.

На казахско-узбекской границе в зависимости от нагрузки перераспределяются транспортные потоки между пунктами пропуска, усиливаются смены и увеличивается количество принимаемого грузового транспорта.

Модернизация пунктов пропуска на внутренних границах ЕАЭС завершится до 2030 года

Следующий этап программы связан с обновлением автомобильных пунктов пропуска на внутренних границах ЕАЭС.

В соответствии с Дорожной картой по развитию приграничных территорий до 2030 года предусмотрена поэтапная реконструкция автомобильных пунктов пропуска на границах с Россией и Кыргызстаном.

Работа будет сосредоточена на расширении инфраструктуры, дальнейшем увеличении пропускной способности, автоматизации контроля и переводе процедур в цифровой формат.

Комплекс принимаемых мер должен обеспечить дальнейший рост транзитных и внешнеторговых перевозок, сократить простои транспорта и логистические издержки бизнеса, а также повысить скорость и предсказуемость прохождения грузов через территорию Казахстана.