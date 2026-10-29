Реализация Послания: в Курултае наметили шаги по модернизации инфраструктуры страны

В заседании приняли участие заместитель председателя Курултая Нурлан Бекназаров, депутаты и представители ответственных министерств

Пресс-служба Курултая. Фото Т. Таныбаева

В Комитете Курултая по региональному и инфраструктурному развитию под председательством Амирбека Оспанбекова обсудили реализацию задач по инфраструктурной модернизации страны, обозначенных Президентом в Послании «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Курултая

Открывая заседание, председатель Комитета Амирбек Оспанбеков подчеркнул особую значимость нового Послания. Он отметил, что в преддверии 35-летия Независимости этот стратегический документ определил четкие ориентиры развития страны и обозначил комплекс задач для повышения благосостояния граждан.

- Президент предложил объявить следующий год Годом общенационального масштабного строительства. Наш комитет полностью поддерживает эту грандиозную реформу и будет напрямую участвовать в региональной и инфраструктурной модернизации, объявленной в Послании, - заявил Амирбек Оспанбеков.

В своем приветственном слове вице-спикер Курултая Нурлан Бекназаров подробно остановился на ключевых направлениях работы по улучшению социально-экономического положения населения, обратив особое внимание на важность строительства и модернизации социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

– Глава государства поручил строить новые автомобильные и железные дороги, промышленные и энергетические объекты, мосты. Правительству предстоит разработать беспрецедентный по масштабу план инфраструктурной модернизации. До конца 2029 года на эти цели планируется направить около 6,5 трлн тенге из Национального фонда. Средства должны расходоваться исключительно на проекты, приносящие максимальную пользу обществу. Ключевым критерием должна стать экономическая и социальная отдача от вложенных средств. Президент также подчеркнул, что ход всех строительных работ будет находиться под строгим контролем, – сказал Нурлан Бекназаров.

Кроме того, для каждого крупного города предстоит утвердить конкретные планы среднесрочного и долгосрочного развития, согласованные с Правительством. Обозначенная Главой государства программа «Народной стройки» станет одним из крупнейших инфраструктурных проектов в истории страны. По словам вице-спикера, реализация этой инициативы создаст широкие возможности для открытия сотен тысяч новых рабочих мест, увеличения доходов населения и повышения социально-экономического потенциала регионов.

Предложения по совершенствованию транспортной инфраструктуры представили депутаты Курултая Ербол Данағұлов, Бегалы Ералиев, Замир Сагинов и Марат Шибутов. Они затронули вопросы модернизации железных и автомобильных дорог, повышения эффективности транспортно-логистической системы, обеспечения бесперебойных грузоперевозок и совершенствования пограничной пропускной инфраструктуры. Как отметили депутаты, последовательное решение этих задач позволит укрепить транзитный потенциал Казахстана, повысить инвестиционную привлекательность регионов и создать новые возможности для отечественного бизнеса. 

О проводимой работе и планах профильных ведомств в свете реализации Послания рассказали вице-министр транспорта Жанибек Тайжанов, вице-министр промышленности и строительства Дархан Мырзабаев и вице-министр национальной экономики Арман Касенов.

Так, в регионах планируется построить около 70 объектов здравоохранения. Среди них – родильные дома, больницы, станции скорой медицинской помощи, детские реабилитационные центры и спортивные залы, отвечающие потребностям детей с особыми потребностями. Кроме того, начнется строительство около 50 объектов образования, спорта и культуры. Значительные средства также будут направлены на развитие жилищно-коммунального хозяйства. Правительству поручено до конца года подготовить первоначальный перечень конкретных проектов.

В ходе заседания представители уполномоченных государственных органов ответили на вопросы депутатов Курултая. 

Подводя итоги заседания, председатель комитета Амирбек Оспанбеков подчеркнул, что депутаты Курултая совместно с Правительством должны обеспечить реализацию всех задач, обозначенных в Послании. 

– В сфере транспортной логистики комитет проведет ряд мероприятий, включая выездные и тематические заседания с участием Министерства транспорта. Кроме того, уже сформирована рабочая группа по подготовке законопроекта, направленного на реформирование дорожной отрасли и повышение качества автомобильных дорог, – сообщил Амирбек Оспанбеков.

#инфраструктура #послание #курултай

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