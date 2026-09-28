Реализацию крупного инвестпроекта едва не сорвали в Акмолинской области

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

На этапе строительства, на объекте было прекращено водоснабжение. Это создало препятствия для проведения работ и риск остановки реализации инвестиционного проекта.

Инвестор обратился за содействием в решении возникшего вопроса. Ситуация была взята на контроль прокуратурой Акмолинской области при координации Комитета по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры.

Прокуратура провела работу с ответственными организациями. В результате водоснабжение объекта восстановили в тот же день, что позволило инвестору продолжить строительные работы без длительной остановки.

Проект предусматривает строительство молочного завода с производственной мощностью более 9 тыс. тонн молочной продукции в год.

После выхода предприятия на проектную мощность ожидается создание новых рабочих мест и ежегодные налоговые поступления в бюджет в размере около 942 млн теңге. Запуск завода запланирован на 2026 год.

В настоящее время проект остается на сопровождении прокуратуры Акмолинской области. Работа ведется для своевременного выявления и устранения вопросов, которые могут препятствовать его реализации и повлиять на сроки запуска предприятия.