Фото: primeminister.kz
Правительство , Экономика
Реализацию нацпроекта по развитию регионов активизируют в Казахстане

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова рассмотрен ход реализации Национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров отметил, что целью нацпроекта является обеспечение равного доступа граждан к базовым услугам, улучшение жилищно-коммунальных условий и транспортной связанности, а также повышение транзитного потенциала страны и мобильности населения.

Реализация нацпроекта в 2021 году позволила довести показатель обеспеченности питьевой водой до 96% (в городах – 98%, в селах – 93%), снизить износ инженерной и транспортной инфраструктуры в моно- и малых городах с 57,6 до 45,5%, ввести в эксплуатацию 17,1 млн квадратных метров жилья, увеличить долю дорог республиканского значения в нормативном состоянии до 90% (местного значения – до 80%), а также создать порядка 112 тысяч постоянных и временных рабочих мест.

В текущем году исполнение мероприятий нацпроекта продолжается. В частности, выделены средства на реализацию проектов в 576 сёлах, развитие инфраструктуры моно- и малых городов и приобретение жилья молодым специалистам.

С докладами также выступили министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, акимы Карагандинской области Женис Касымбек, Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов и Западно-Казахстанской области Бакытжан Нарымбетов.

Заслушав выступающих, Премьер-министр отметил, что в целом реализация нацпроекта позволила улучшить состояние инфраструктуры в населенных пунктах, модернизировать порядка 480 опорных и спутниковых сел, привлечь в жилищное строительство 2,4 трлн тенге инвестиций. Так, ведется строительство жилья для работающей молодежи, социально уязвимых слоев населения и многодетных семей.

При этом глава Правительства обратил внимание госорганов и акиматов на неисполнение некоторых показателей в сфере жилищного строительства и бюджетного кредитования по проекту «С дипломом – в село».

«До конца года осталось не так много времени, поэтому данную работу необходимо активизировать. Реализация проектов должна быть у акимов и руководителей ответственных центральных госорганов на особом контроле», – подчеркнул Алихан Смаилов.

Премьер-министр также поручил до 1 октября разработать проект Концепции развития сельских территорий и обеспечить прием, обустройство и поддержку переселенцев в соответствии с индикаторами нацпроекта.

 

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