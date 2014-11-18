Реализацию "Нұрлы Жол" называют гражданским долгом каждого казахстанца 

Послание Президента
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Шынар Оспанова
Реализация программы "Нұрлы Жол" – это гражданский и нравственный долг каждого казахстанца, считает депутат Мажилиса Парламента от Ассамблеи народа Казахстана, сопредседатель Ассоциации развития культуры чеченского и ингушского народов "Вайнах" Ахмед Мурадов, передает Kazpravda.kz.

"Все увидели нашего Лидера с четкой боевой установкой. Новая политическая программа "Нұрлы Жол" – это упругий документ, который полностью дает надежду и уверенность, что его реализация – это гражданский, нравственный долг каждого, кто считает себя казахстанцем, кто связывает свою судьбу с Казахстаном", – сообщил депутат в своем выступлении в ходе брифинга в СЦК. 

Ахмед Мурадов подчеркнул, что в Послании народу заключены ответы на многие вопросы, которые тревожили казахстанцев долгое время.

"Прелесть Послания в том, что мы получили ответы на многие вопросы, мы получили заряд от данного обращения, это действительно мобилизующее начало сути жизни в Казахстане. Мы видим, что происходит вокруг нас, и это еще раз доказывает то, что Нурсултан Назарбаев, говоря о своем опыте и предчувствии, подсказывает, определяет нам берега и пути и что мы будем делать. И самое главное – каждое из наших действий должно быть обеспечено материальным содержанием. Здесь Президент четко обозначил, какие сегменты экономики получат поддержку", – отметил депутат Мажилиса.

Вместе с тем он добавил, что Глава государства в своем Послании подчеркнул роль Ассамблеи народа Казахстана  в общем политическом русле республики.

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