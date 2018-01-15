Реализовать преимущества кооперации

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Хазбулат Ашляев, председатель правления Казпотребсоюза

Особенность нынешнего Послания заключается в том, что оно ставит конкретные задачи перед страной в условиях Четвертой промышленной революции. Большой интерес и воодушевление у меня – работника системы кооперации – вызвала третья задача Послания – «Умные технологии», решение которой поз­волит осуществить рывок в развитии агропромышленного комплекса.

В ней обозначена необходимость внедрения новых технологий и бизнес-моделей, повышения наукоемкости АПК. Глава государства вновь подчеркнул важность всесторонней поддержки сельскохозяйственных кооперативов.

Действительно, анализ ситуации, сложившейся в республике, показывает, что еще не в полной мере реализуются возможности и преимущества кооперативных принципов, недооцениваются их роль и значение в социально-экономическом развитии страны. В результате меры государственной поддержки и другие решения о развитии кооперации пока не дают должного эффекта защиты интересов малых форм хозяйствования путем их объединения.

К сожалению, пока еще слабо используется потенциальный резерв сельскохозяйственной кооперации в формировании продовольственного фонда страны, несмотря на то что мировой опыт подтверждает их высокую эффективность.

Главной целью утвержденной в феврале прошлого года Государственной программы развития АПК на 2017–2021 годы является обеспечение населения продуктами питания, повышение экспортного потенциала и доходов сельских товаропроизводителей.

Необходимость развития кооперации на селе обусловлена рядом причин. Во-первых, сельскохозяйственное производство в стране остает­ся мелкотоварным, и это является одной из основных причин его слабой конкурентоспособности. Во-вторых, низкие доходы субъектов малого и среднего предпринимательства не позволяют им развивать бизнес на селе на должном уровне. В-третьих, большинству мелких хозяйств не доступны меры государственной поддержки в виде субсидирования. ­В-четвертых, существуют проблемы со сбытом произведенной продукции.

Эти и другие проблемы являются веским основанием для объединения мелких товаропроизводителей в сельскохозяйственные кооперативы. Об этом же свидетельствует мировой опыт. Суть кооперирования заключается в объединении усилий мелких производителей для совместного решения общих вопросов путем создания структуры, оказывающей им услуги по первичной переработке, снабжению средствами производства, заготовке и сбыту продукции без посредников и по себестоимости.

Для этого у нас имеются все предпосылки. Создана необходимая законодательная база, принят закон, регулирующий отношения в данной сфере деятельности, внесены изменения в Налоговый кодекс, где пре­дусмотрены льготы кооперативам, созданным физическими лицами.

Уверен, что при государственной поддержке созданные сельскими тружениками производственные, сбытовые, перерабатывающие, кредитные, сервисные, кооперативы по материально-техническому снабжению будут способствовать обеспечению выпуска востребованной на внутреннем и внешнем рынках качественной и конкурентоспособной продукции агропромышленного комплекса Республики Казахстан.

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