Интервью Реализовать все амбициозные задачи Рысты АЛИБЕКОВА

Научные исследования должны проводиться в русле актуальных задач общества, помогать ему справляться с глобальными проблемами. Так считает провост ­Назарбаев Университета профессор Адесида ИЛЕСАНМИ, вступивший в эту должность более месяца назад. В международных научных и образовательных кругах он известен как успешный ученый и администратор. До назначения на этот пост, в рамках которого он курирует академическое образование и научно-исследовательские программы, доктор Адесида Илесанми являлся провостом и вице-канцлером по академическим вопросам в Университете Иллинойса в Урбана-Шампэйне (США).



К слову, Адесида Илесанми получил степень доктора наук по специальности «электрическая инженерия» в Калифорнийском университете в Беркли. Он занимал должность научного сотрудника и приглашенного ассистента профессора в Университете Корнелл. С 1987 года работал в Университете Иллинойса, где являлся профессором инженерных наук, профессором электротехники и вычислительной техники, а также специальным советником по международным программам, занимал должности директора Лаборатории микро- и нанотехнологий, директора Центра наноразмерных наук и технологий. Он работал в ряде комитетов национальных академий и является членом престижной Национальной инженерной академии США.



Прежде всего мы поинтересовались у господина А. Илесанми его впечатлениями о Казахстане.



– Ощущения от увиденного у меня самые позитивные, – ответил наш собеседник. – Казахстанцы, как я убедился, люди теплые и открытые, с которыми всегда приятно общаться. Признаюсь, я чувствую себя уже в определенной степени казахстанцем!



– А на что вы в первую очередь обратили внимание в Назарбаев Университете?



– За прошедший месяц мне удалось встретиться со многими людьми. Первое, что бросилось в глаза, – это то, что в Назарбаев Университете обучаются открытые, умные, талантливые студенты.



К такому убеждению я пришел и на первой встрече выпускников ­Назарбаев Университета. К слову, вуз осуществил уже два выпуска, из его стен вышли более тысячи выпускников (в 2015 году – 447 человек, в 2016 году – 621). На этой встрече я увидел светлых и открытых ребят, готовых к работе, жаждущих активной деятельности. Большинство из них продемонстрировали свои достижения. Из трудоустроенных 514 выпускников 25 человек стали предпринимателями в таких сферах, как менеджмент, здравоохранение, телекоммуникации и других. Каждый из них презентовал свой бизнес, подробно сообщив, что он собой представляет, как он его строил. Почему я акцентирую внимание на выпускниках? Потому что это наш «продукт», по которому судят о нашей работе.



Конечно, основная задача университета – давать хорошие знания, обучать молодежь. Но немаловажен и другой аспект – воспитание лидеров в различных сферах, будь то инженерия, наука и технологии или гуманитарные науки.



Как человек новый в Назарбаев Университете, глядя на этих ребят, могу утверждать, что вузом проведена серьезная работа, процесс обучения зарекомендовал себя с положительной стороны. С моей точки зрения, Назарбаев Университет достиг первых ступеней развития. И можно уже говорить о том, чтобы поднять планку выше, перейти на следующий уровень, активнее привлекая и науку в развитие академического образования.



– В прошлом году Назарбаев Университет получил статус исследовательского университета, в связи с чем вузу предстоит интегрировать научную деятельность и образовательный процесс. Как будет в этом плане развиваться учебное заведение?



– Присвоение статуса исследовательского университета – это огромная честь. Но самое важное то, что мы построим на той платформе, которая уже имеется. За короткий период существования вуза – всего-то 6 лет – преподаватели и научные сотрудники Назарбаев Университета уже опубликовали тысячу статей в международных рецензируемых журналах. Около 70% научных статей изданы в парт­нерстве преподавателей, научных сотрудников Назарбаев Университета с международными учеными, что свидетельствует о высоком показателе вовлеченности университета в мировое научное сообщество. Около 11% научных статей ­Назарбаев Университета входят в топ 10% наиболее цитируемых публикаций в мире в соответствующих научных областях. В настоящий ­момент в университете реализуются 213 научных проектов, что также является достаточно высоким показателем для такого молодого вуза. Как мы далее будем продвигаться?



Одним из главных векторов деятельности университета является на сегодня поиск и привлечение высококлассных профессоров, способных обучать и делиться опытом с молодым поколением при проведении научных исследований. Имеются в виду исследования высокопрофессиональные, результативные, которые принесут пользу стране и нации с точки зрения и экономического, и человеческого развития, и улучшения окружающей среды, и других критических моментов, влияющих на жизнь людей. Исследования, способные в какой-то степени изменить парадигму научно-исследовательской деятельности в целом в стране. Важно понимать, что любой университет, не только в Казахстане, но и в мире, занимающийся научной деятельностью, должен в первую очередь решать актуальные проблемы жителей той страны, в которой он расположен, и, возможно, проблемы регионального уровня.



Вторая задача, которую нам необходимо претворить в жизнь, – это интеграция молодого поколения и высококомпетентных профессоров, которые, руководствуясь своим многолетним опытом, будут помогать молодым ученым качественно проводить исследования, направлять их в правильное русло. Это так называемое менторство, нацеленное на то, чтобы молодые ученые, к примеру, выпускники программы «Болашак», и не только, по возвращении в Казахстан смогли продолжить свои исследования, стали профессорами и получили патенты.



Поэтому мы планируем пригласить болашаковцев, уехавших получать докторские степени, интегрировать их исследования в наши процессы, и в то же время взаимоувязать весь этот процесс с задачами, стоящими перед экономикой Казахстана. Чтобы это была единая цепочка, которая объединила бы все эти звенья для решения задач в интересах народа Казахстана. Конечно, цель очень амбициозная. Мы это прекрасно понимаем. Но мы постараемся!



Обязательный третий момент – как результат – получение патентов на исследования и коммерциализация проектов во благо страны. Это и свидетельство того, что университет выбирает правильное направление в исследовательской деятельности.



– Как человек науки, вы прекрасно понимаете, какая материальная база, инфраструктура необходимы для проведения исследований. Как вы оцениваете текущее состояние университета?



– Те, кто впервые посещают наш кампус, могут подумать, что университету уже лет 20, поскольку основная часть инфраструктуры уже построена и в полной мере используется. Однако у нашего вуза возраст ребенка. Мы делаем только первые шаги.



На территории университета в этом и следующем годах будут введены в эксплуатацию несколько зданий, предназначенных для научной деятельности. Так что с точки зрения инфраструктуры можно сказать, что Назарбаев Университет большей частью готов к научным исследованиям. Мы планируем пригласить в Назарбаев Университет первоклассных ученых для того, чтобы они оценили наши инфраструктурные возможности и, возможно, внесли свои предложения по оснащению лабораторий, помещений для продвижения качественной научно-исследовательской дея­тельности. Для нас важно, чтобы эти ученые, приехав однажды, заинтересовались проводимой вузом работой и пожелали остаться здесь вести исследования, необходимые республике.



– В каких сферах, по вашему мнению, наиболее актуальны научные изыскания?



– Направления самые разнообразные. Так, Казахстан богат полезными ископаемыми, и задача науки – превратить их в дополнительную прибыль для страны. Другой аспект связан с тем, что Казахстан находится вдоль возрождающегося Великого шелкового пути. И университет может предложить исследования по изучению процессов становления Казахстана как части Экономического пояса Шелкового пути.



Есть шансы проявить себя и в других областях. К примеру, школы ­Назарбаев Университета готовят специалистов в таких сферах, как бизнес, государственная политика, наука и технологии, инженерия, международные отношения, образование и т. д. Словом, каждая составляющая структуры ­Назарбаев Университета готова внести свой вклад в развитие государства.



Актуальный для нас вопрос – совершенствование законодательной базы научной деятельности, потому что на сегодня существует много препятствий для проведения научных исследований. Они касаются и человеческих, и материальных ресурсов.



Другой злободневный вопрос, с точки зрения становления научной деятельности, – необходимость отладить процесс коммерциализации. Решению этих вопросов Назарбаев Университет будет уделять особое внимание.



Я внимательно изучил стратегический документ – План нации «100 конкретных шагов», в котором значимая роль отводится Назарбаев Университету, а именно – развитию инновационного кластера Astana Business Campus. Именно здесь будут размещены научные центры и лаборатории для проведения научно-исследовательских проектов и опытно-конструкторских работ, а также их дальнейшей коммерциализации. В 2016 году в Назарбаев Университете уже было открыто «чистое помещение», соответствующее международным стандартам в сфере производства медицинских изделий.



– Буквально напротив вашего здания находится ЭКСПО-городок. Какое участие принимают ученые, студенты Назарбаев Университета в этом проекте национального масштаба, в разработке энергетических технологий?



– Мы, конечно, не остаемся в стороне от этого масштабного проекта. Назарбаев Университет проводит исследования, связанные с тематикой энергетики. Так, один из профессоров Школы инженерии Жумабай Бакенов ведет обширное исследование в сфере энергетики, и некоторые из его проектов будут представлены на международной выставке «ЭКСПО-2017». Ключевым моментом в его исследованиях является разработка устройств для преобразования и хранения энергии, таких как передовые перезаряжаемые аккумуляторы и топливные элементы, играющие важную роль во всех областях жизни нашего общества. Для нас важно, что мы не просто ведем научное исследование, но и планируем последующую коммерциализацию.



Вместе с тем около 500 студентов – членов Волонтерского клуба Назарбаев Университета будут участвовать в выставке, помогать гостям осваиваться на территории выставочного городка.



– Какой вы видите свою первостепенную задачу на новом посту?



– Прежде чем приехать сюда, я, конечно, делал какую-то аналитику своей жизни, задавал себе вопрос: для чего нужно ехать в Казахстан и участвовать в таком проекте? Мой личный интерес – это развитие международного образования, и второй существенный для меня вопрос – развитие человеческого потенциала. Я вижу очень способных, амбициозных студентов, стремящихся к достижению большего, а это является ключевым элементом развития. В своей работе я хочу попытаться интегрировать процесс обучения, науку и производство через повышение уровня человеческого капитала, что, несомненно, должно привести к росту Назарбаев Университета.



Вуз готовит работников не только для Казахстана, но и специалистов международного уровня. К примеру, 11 человек из числа наших выпускников работают в таких международных компаниях, как Schlumberger (Россия, Гана), Cisco Systems International B. V. (Чехия, Нидерланды), ООО «Step to Web» (Россия), Procter and Gamble (Польша), Continental AG (Россия), Booking.com (Нидерланды), International Civil Aviation Organisation (Entity of UN, Канада) и один выпускник работает в Посольстве РК в Португалии. А в Казахстане трудятся 502 выпускника Назарбаев Университета.



Назарбаев Университет – не отдельный, закрытый вуз, существующий сам по себе. Университетом уже налажены различные партнерские взаимоотношения и в науке, и в образовании как в Казахстане, так и в мировом сообществе. Это процесс постоянного развития. Поэтому вступление в новую должность для меня – это возможность активно участвовать в реализации больших амбициозных задач, стоящих перед Назарбаев Университетом, внести вклад в его развитие.