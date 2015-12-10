​Реализуя аналитический потенциал

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Анастасия ПРИЛЕПСКАЯ

В мероприятии приняли участие видные политические деятели, парламентарии, соавторы Конституции, Герба и Гимна Казахстана, ученые, эксперты, аналитики и исследователи в сфере социально-политичес­ких наук.

Говоря о теме конференции, заместитель председателя Мажилиса Парламента Абай Тасбулатов подчеркнул, что в условиях глобализации основную трудность представляют вопросы безопасности в мировом масштабе.

– Тревогу вызывают процессы в мире. Они становятся разрушительными, – сказал А. Тасбулатов. – Президент Нурсултан Назарбаев очень много делает не только в масштабе страны, но и на международном уровне для сохранения стабильности и мира, разрешения конфликтов. Мы в свою очередь внутри страны должны крепить единство, солидарность, терпимость. Каждый из нас должен ответственно подойти к выполнению задач, поставленных Главой государства. Я подчеркиваю, каждый, будь то депутат, министр, рабочий, студент или пенсионер.

Вице-спикер Мажилиса напомнил, что в своем Послании Президент поставил ряд конкретных задач, выполнение которых позволит сохранить преодолеть кризисный период, выйти на более высокий уровень развития.

О необходимости тщательного анализа внешнего воздействия на Казахстан говорил директор Института истории государства, член Нацио­нального совета РК профессор Буркитбай Аяган. Он, в частности, отметил, что в ходе работы конференции эксперты постараются дать ответ на ряд вопросов, возникших в период кризиса, а также исторически сложившихся вызовов, воздействующих на нашу страну.

– Мы анализируем три вида вызовов: экономические, политические и вызовы военного характера, – пояснил профессор. – При том, что экономическое состояние Казахстана остается стабильным, как и политическая ситуация в нашей стране, наиболее сложный для Казахстана вызов – непростые геополитические условия.

Он также обратил внимание на то, что в мире происходит переформатирование геополитики в мировом масштабе, а этот процесс всегда бывает сложным.

– В истории такие явления происходят каждую четверть века. Как пример – кризисный период и передел сфер влияния между Великобританией, США и Советским Союзом пос­ле окончания Второй мировой войны, затем был кризис в 60-е годы прошлого века, далее – в 90-е годы, когда распался СССР. Цикличность кризисов для истории – нормальное явление. Но это не значит, что казахстанские интеллектуалы будут стоять в стороне, они должны быть активными аналитиками. Ситуацию необходимо анализировать и вырабатывать научно обоснованные решения, – добавил Б. Аяган.

В свою очередь исполнительный директор Фонда Первого Президента РК Сагындык Нураханов акцентировал внимание аудитории на то, что Глава государства в своем Послании говорит о формировании новой глобальной реальности.

– Мир меняется, с политической карты исчезают целые страны, – сказал С. Нураханов. – Большие вызовы связаны с мировым экономическим кризисом, который обе­щает быть более сильным, в сравнении с кризисом 2008 года. На все эти вызовы мы должны найти ответы.

Помимо современных вызовов на конференции был обсужден ряд воп­росов, в том числе: процесс становления Казахстана как независимого государства, роль Президента Нурсултана Назарбаева­ и историческое значение Посланий Главы государства народу Казахстана; антикризис­ные возможности страны и направления структурных преобразований; историческое и патрио­тическое значение государственных символов. Также участники встречи обсудили подготовку анализа предварительных итогов развития Казахстана к предстоящему в 2016 году 25-летию Независимости РК.

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