Реализуя План нации

Лидер нации, выступая на XVI съезде партии «Нур Отан», выдвинул пять институциональных реформ: формирование современного государственного аппарата, обеспечение верховенства закона, индустриализация и экономический рост, нация единого будущего, транспарентное подотчетное государство.Как известно, процветает то государство, где неукоснительно соблюдаются законы. Поэтому не случайно, что одна из главных ролей в президентской реформе отведена обеспечению верховенства закона.Среди важнейших проблем в судебной системе Глава государства назвал систему отбора судей, закрытость судебной системы.«Сегодня слабые звенья судебной системы – это отбор судей, неэффективность квалификационных требований к судьям, что зачастую приводит к коррупционным явлениям среди судейского корпуса. Открытость – это лекарство от коррупции в судейских рядах», – подчеркнул Президент.Одним из конкретных шагов для решения всех вопросов, возникающих в судебной сфере, Президент определил оптимизацию инстанции судебной системы для упрощения доступа граждан к правосудию – переход от пятиступенчатой системы правосудия (первая, апелляционная, кассационная, надзорная и повторная надзорная) к трехуровневой (первая, апелляционная, кассационная). Это очень правильный и муд­рый подход. Стороны не могут судиться бесконечно долго, в каждом деле должна быть поставлена точка без всякой волокиты. И самое главное, тот или иной судебный акт должен быть законным и справедливым.Что касается кассационной инстанции, то в настоящее время идут дебаты о передаче данных полномочий в ведение Верховного суда или создании отдельных окружных кассационных судов. Думаю, что создание окружных кассационных судов будет более правильным. В свое время известный юрист Н. Шайкенов высказывал мнение, что создание окружных судов обеспечит независимость судебных инстанций друг от друга и оградит от влияния местной исполнительной власти. По логике в одном суде не должно быть двух инстанций, которыми в настоящее время руководит один человек – председатель облсуда. Создание окружных кассационных судов способствовало бы выработке единообразной практики применения законодательства и обеспечению верховенства закона.Передача полномочий кассационной инстанции Верховному суду превратит высший орган судебной власти в очередную судебную инстанцию. По-моему мнению, Верховный суд должен осуществлять функции по обобщению практики, вырабатывать нормативные постановления, заниматься научно-консультационной деятельностью. Пересмотр того или иного дела в Верховном суде должен быть только в исключительных случаях, когда идет разная и противоречивая судебная практика или когда принятый судебный акт может привести к тяжким необратимым последствиям для жизни, здоровья людей либо для экономики и безопасности страны.Не секрет, что в ряды судей порой проникают случайные и недостойные этого высокого звания люди. Одним из шагов на пути осуществления реформ Глава государства определил ужесточение квалификационных требований и механизмов отбора кандидатов на судейские должности. Обязательной определена норма – 5 лет стажа участия в судебных процессах. Также среди мер – внедрение системы ситуационных тестов для проверки профессиональных навыков и умений. Кроме того, кандидаты в судьи будут проходить годичную стажировку в судах с выплатой стипендии, а по ее завершении молодые специалисты будут проходить годичный испытательный период. Это очень важное и актуальное предложение в том плане, что судьями должны становиться подготовленные юристы, не просто знающие закон, но и умеющие его применять на практике, чтобы тот или иной судебный акт, главное, был справедливым.Практика показывает, что большинство уволенных судей – это люди с небольшим стажем работы, которые не справляются с поставленной задачей, что в конечном итоге бросает тень в адрес всей судебной системы. Ужесточение требований к кандидатам в судьи способствует тому, что еще на стадии отбора будут отсеиваться неподготовленные, случайные люди. В то же время если после прохождения годичной стажировки или годичного испытательного срока кандидат в судьи не сможет доказать свою профессиональную пригодность, я думаю, что это не должно сказываться на его дальнейшей судьбе как отрицательный фактор. Его непригодность в судьи не означает, что этот человек обязательно плохой юрист или госслужащий. Он может успешно продолжать работать или поступить на работу в другую сферу. На мой взгляд, периоды нахождения в суде в таких случаях должны учитываться как временные переводы на другую работу или стажировки.Также полагаю, что под лицами, имеющими пятилетний стаж работы, связанный с учас­тием в судопроизводстве, наряду с работниками судов, необходимо понимать следственных работников правоохранительных органов, прокуроров, адвокатов, поскольку хотя не все из них физически находятся на судебных процессах, но имеют огромный опыт в подготовке тех или иных материалов в суды, сталкиваются с различными жизненными ситуациями, знают судебную практику.Важным шагом по пути реа­лизации реформ является усиление подотчетности судей. Разрабатывается новый Этический кодекс судей, на основе которого граждане могут обжаловать действия судей в специально созданном судебном жюри при Верховном суде страны. Судья, назначаемый указом Президента страны, будучи государственным служащим, занимающим ответственную должность, должен отчитываться перед обществом о проделанной работе. Но это не должен быть отчет судьи по конкретным делам, в противном случае может встать воп­рос о подрыве авторитета и независимости судьи. Данное положение должно быть четко прописано в законе.На сегодня среди силовых структур суд является самым прозрачным и открытым органом. Все судебные процессы, за исключением дел, где ведется речь о государственных секретах или затрагиваются интимные стороны потерпевших, проводятся в открытом режиме. Растет число лиц, обращающихся в суды.Как правило, на судебном процессе присутствуют две стороны: в гражданском деле – истец и ответчик, в уголовном – подсудимый и потерпевший. Суд, вынося решение, априори защищает интересы одной из сторон. В результате вторая сторона оказывается недовольной и принимает как законные, так и незаконные меры, чтобы повернуть дело в свою сторону. В случае неподтверждения доводов, указанных в жалобе, никто не несет ответственности. Возникают ситуации, когда судьи оказываются в эпицентре необоснованных нападок со стороны СМИ, граждан и юридических лиц. И в этой ситуации судья, стоящий на страже законности, оказывается сам беззащитным. Ну не идти же ему самому к своему коллеге-судье за защитой собственных прав, создавая тем самым еще большую почву для недовольства. Необходимо разработать механизм защиты порядочных, справедливых, достойных судей. В связи с этим, мне думается, нужно законодательно закрепить ответственность за умышленные необоснованные и незаконные нападки на судей.Глава государства подчерк­нул: «Зарубежные и отечественные инвесторы должны быть уверены в справедливости казахстанского правосудия».В связи с этим Президент страны определил создание отдельного судопроизводства по инвестиционным спорам, а также организацию в Верховном суде инвестиционной коллегии для рассмотрения споров с учас­тием крупных инвесторов. И это не случайно – ведь многие компании желают присутствовать на казахстанском рынке.Создание судопроизводства по инвестиционным спорам – это большой шаг вперед. Предстоит большая работа в этом направлении, чтобы инвестиционные суды были эффективными. Для этого в законе необходимо разграничить, какие споры отнести к инвестиционным и определить подсудность инвестиционных судов. Ведь нельзя отнести к подсудности данных судов все споры, в которых инвестор проходит стороной. Думается, что к этим спорам необходимо отнести споры между государственными органами и инвесторами. При этом к инвесторам отнести не все те компании, которые вложили средства в нашу страну, а те, которые приняли участие в реализации инвестиционных проектов, утвержденных Правительством. С другой стороны, с учетом того, что таких инвесторов в стране не так много, будут ли инвестиционные суды работать в полную силу? Возможно, на начальном этапе будет необходимым создание специального состава судей при действующих судах из опытных судей-цивилис­тов, которые и будут специализироваться на инвестиционных спорах.Реализация программы Президента «100 конкретных шагов», без сомнения, приведет нас к главной цели – созданию общества благоденствия на основе сильного государства, развитой экономики и возможнос­тей Всеобщего Труда.