​Реальная партийная работа

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев был проинформирован о деятельности Демократической партии «Ак жол» и ее парламентской фракции в Мажилисе Парламента.

Президент особо отметил роль партии «Ак жол» в процессе реализации государственной политики и разъяснении ее ключевых приоритетов населению.

– Являясь одним из опытных парламентариев страны, Вы на протяжении долгого времени возглавляете партию «Ак жол». Ваша партия ведет реальную работу. Вы поддерживаете проводимую государством политику и вносите свой вклад в укрепление единства народа, – сказал Глава государства.

В свою очередь Азат Перуашев рассказал о деятельности фракции ДПК «Ак жол» по выполнению основных направлений текущего Послания, в том числе предложениях, касающихся дальнейшего осуществления таких программ, как «Дорожная карта бизнеса-2020», «Индустриально-инновационное развитие» и мер по поддержке отечественного бизнеса, сообщила пресс-служба Президента.