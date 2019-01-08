Реальная поддержка

В области ведется комплекс­ная работа по поддержке детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Реализуется специальная программа, которая предусматривает установление социально-патронатного сопровождения со стороны госорганов, организаций, компаний. И это не только пополнение ими накопительных счетов детей-сирот в Жилстройсбербанке, обеспечение их собственной крышей над головой, но и содействие в обретении профессии с последующим трудоустройством.

Решать эту проблему стало намного легче с вводом два с лишним года назад компактного центра социальной адаптации молодежи «Мейірім». Как известно, при поддержке местных властей в районе «Кирпичный» города Актобе за счет спонсорских средств был возведен уютный мини-городок с огороженной благоустроенной территорией, со спортивными площадками и местами досуга на площади 2,7 га. Комплекс состоит из четырех двухэтажных современных таунхаусов секционного типа, в которых предусмотрены 80 однокомнатных квартир площадью 43 кв. м каждая. Особенность центра еще и в том, что, помимо жилого и административного здания, здесь имеются учебно-производственные помещения, на базе которых воспитанники учреждения должны обучаться профессиям, проходить рабочую практику и заниматься трудовой деятельностью. Это обеспечит им базовую финансовую самостоятельность и, соответственно, социальную реабилитацию. Есть для этого парикмахерская, цветочный магазин, тепличное хозяйство, цех по ремонту обуви и швейный цех.

И в том, чтобы все это заработало подобающим образом, решили помочь представители местного бизнеса под эгидой региональной Палаты предпринимателей «Атамекен». В результате швейный цех в аренду взяла владелица ателье «Агиля», председатель Ассоциации дизайнеров и портных Агиля Джангазиева, обувной цех будут переоборудовать под ателье для дизайнера Гульназ Байтлеуовой, две теплицы берет ИП «Бошкова Е.». В свою очередь, директор ТОО «ВелТоргАктобе» Венера Ережепова выразила готовность переоборудовать один из цехов под мебельную мастерскую и обучить юношей мебельному делу. Впрочем, в ходе осмотра помещения под мебельный цех выяснилось, что громоздкое оборудование, во-первых, транс­портировать и размещать здесь нет возможности, во-вторых, производственный шум будет мешать деятельности других цехов. Поэтому в итоге производственную базу не стали перемещать. Венера Ережепова решила трудо­устроить на самом предприятии 10 юношей с гибким графиком, позволяющим им совмещать учебу и работу.

Воспитанник центра Болат Шукиров сразу изъявил готовность пойти работать в мебельный цех. Он выпускник железнодорожного колледжа, по специальности работу найти не смог. До этого работал в сети столовых, подрабатывал в стройотряде. Двадцатилетнего Болата заинтересовала перспектива обучения. Он осознает, что может и сам при хорошем стечении обстоятельств открыть свой бизнес. Предприниматель к тому же оплатила дистанционное обу­чение еще двух воспитанниц социального дома у ведущего российского стилиста-визажиста. Также директор ТОО намерена наладить в самом центре производство детских матрацев. Словом, РПП активно привлекает к налаживанию связей с «Мейірім» и других предпринимателей.

На сегодня уже 3 девушки обучились парикмахерскому делу и самостоятельно зарабатывают. Еще трое юношей прошли учебу подмастерьями в сети обувных мастерских «Блеск». Представители регио­нальной палаты предпринимателей намерены и дальше содействовать молодежи в рамках проекта «Бизнес-школа». На бесплатной основе ребята смогут пройти курс «Бизнес-Советник».

Безвозмездно обучить и трудо­устроить воспитанников центра социальной адаптации молодежи изъявила недавно желание и руководитель группы компаний ТОО «Глобал-спецодежда» Надежда Шабаева. Намерения были закреплены подписанием трехстороннего соглашения между предприя­тием, центром социальной адаптации молодежи и РПП «Атамекен». Меморандум предполагает создание и развитие швейного цеха при центре как филиала учебно-производственного комплекса «Үміт». Цель проекта – шефство над воспитанниками «Мейiрiм», обучение их востребованной сегодня профессии швеи с дальнейшим трудоустройством у себя на предприятии и последующей помощью в получении высшего и дополнительного образования для отличившихся учеников по престижным профессиям дизайнера, технолога, конструктора. Наряду с образовательными услугами будет оказываться и наставничество для молодых людей.

Для реализации проекта предприятие уже обеспечило центр современным швейным оборудованием и необходимым учебным материалом. Стоит отметить, что швейная компания более 15 лет разрабатывает и производит специализированные модели для таких отраслей, как нефтехимическая, металлургическая, горнодобывающая, электроэнергетика, строительство, охранная структура и другие. Производственные мощности компании – 100–150 тыс. изделий в год. На весь ассортимент продукции фабрика имеет соответствующий сертификат с долей местного содержания свыше 50%. Сегодня предприятием начаты работы по строительству еще одного производственно-швейного комплекса на 500 рабочих мест.

Весьма рады открытию швейного цеха при центре социальной адаптации его воспитанницы Оксана Дедева и Мария Боровская. Они учатся в колледже по специальности «швея-портной». Да и как не радоваться: швейная мастерская буквально под боком! Спасибо добрым спонсорам, местным властям за такую заботу и поддержку, говорят Оксана и Мария.