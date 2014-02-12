Реальная поддержка товаропроизводителей

АО «АрселорМиттал Темиртау»

Будучи крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Казахстана, АО «АрселорМиттал Темиртау» поддерживает корректировку курса тенге, проведенную Национальным банком РК.

Осуществляя свою деятельность в стране с 1995 года, наша компания прошла через разные периоды – как роста, так и замедления. К сожалению, в течение последних нескольких лет «АрселорМиттал Темиртау» испытывает один из самых сложных периодов, характеризующийся потерей конкурентоспособности по сравнению с другими сталелитейными компаниями в СНГ, таким образом неся значительные убытки.

Глобальный финансовый кризис напрямую связан с ситуацией на рынках, и мы уверены, что новый обменный курс тенге окажет положительное влияние на состояние дел как для нас, так и для других крупных промышленных компаний, ориентированных на экспорт. Мы убеждены в том, что скорректированный обменный курс национальной валюты повлияет на конкурентоспособность нашей продукции, усилив ее позиции по отношению к другим региональным производителям стали на экспортных рынках.

Общеизвестно, что конкурентоспособные условия в стране привлекают иностранных инвесторов. Таким образом, это соответствует обозначенной в недавнем Послании Президента РК Нурсултана Назарбаева цели по увеличению объема инвестиций с нынешних 18 до 30% от всего объема ВВП.

Наша компания уверена, что данные изменения будут способствовать повышению конкурентоспособности казахстанских экспортеров на мировых рынках в долгосрочной перспективе, одновременно увеличивая инвестиционную привлекательность Казахстана.

ТОО «Корпорация «Казахмыс»

Корректировка курса казахстанской валюты позитивно скажется на положении крупных отечест­венных производственных компаний, продукция которых ориентирована на экспорт. Возрастает инвестиционная привлекательность, создаются условия для конструктивного импортозамещения, реализации программ модернизации. Шаги по либерализации курса тенге позитивно скажутся на самочувствии казахстанских производителей, таких как Казахмыс, где работает свыше 60 тыс. человек.

Альфараби МАДИЖАН, управляющий директор АО «Матен Петролеум»

Как известно, искусственное поддержание курса национальной валюты приводит к снижению объемов золотовалютных резервов. При этом возникает угроза потери конкурентоспособности казахстанского экспорта в Россию и другие страны, где есть спрос на наши товары. С июля 2008 года по настоящее время российский рубль обесценился на 39%, украинская гривна с июня – на 50%, белорусский рубль был девальвирован на 20%. Банк России неоднократно расширял технический коридор колебаний рубля к бивалютной корзине.

Высокий курс тенге по отношению к доллару и валютам соседних стран способствовал снижению экспорта казахстанских товаров и повышению конкурентоспособности импортируемых в РК товаров. Установление более рационального рыночного курса тенге приведет к нескольким положительным факторам для производственных предприятий и экономики страны в целом: увеличению выручки добывающей отрасли; повышению конкурентоспособности казахстанских товаров, работ и услуг на внутреннем рынке, что поспособствует увеличению доли местного содержания в добывающей отрасли; за счет увеличения выручки добывающих компаний в национальной валюте и при условии недопущения значительной инфляции у отечественных производителей появляется возможность увеличения инвестиций в развитие.

ТОО «Казфосфат»

На нашем предприятии трудится около 6 200 человек. Компания является не только градо­образующим предприятием, обеспечиваю­щим социальную стабильность в регионе, но и одним из крупнейших налогоплательщиков, обеспечивающим свыше 30% поступлений в бюджет области.

С 2012 года ТОО «Казфосфат» выражало свою озабоченность потерей конкурентоспособности на рынках Европы и Китая, связанной с введением пошлин в отношении продукции казахстанского происхождения. Мы постоянно теряли объемы экспорта на данных рынках. Кроме того, с IV квартала 2013 года падение курса российского рубля значительно снизило конкурентоспособность нашей продукции на рынках Украины, Узбекистана, Таджикистана. Более мягкие по сравнению с тенге национальные валюты в странах экспорта позволяли товаропроизводителям и бизнесу соседних государств извлекать определенную серьезную выгоду из торговли с Казахстаном.

Корректировка курса тенге относительно основных валют значительно повысит конкурентоспособность экспортоориентированных отраслей экономики РК, в том числе в ТОО «Казфосфат», которые получат серьезный позитивный импульс. Это позволит нам возобновить работу простаивающих заводов компании, снизить давление валютно-финансовой нагрузки, в результате чего ожидаем стабилизации нашей деятельности.

Представляя фосфорную отрасль РК, мы получаем экспортную валюту от основных контрактов на реализацию готовой продукции. С изменением курса тенге к доллару мы увеличим тенговые поступления, что, в свою очередь, должно стимулировать производство, так как некоторые позиции себестоимости готовой продукции будут снижены, а наши возможности по реализации – улучшены. Это повлечет за собой укрепление позиций на экспортных рынках, стабильность работы наших предприятий, увеличение платежей в бюджет Жамбылской области. Данный шаг – это реальная мера поддержки отечественных экспортеров.

Серик АЖМАГАНБЕТОВ, генеральный директор ТОО «Кайнар-АКБ»

Коллектив нашего предприятия получает выигрышное положение от корректировки курса тенге, так как является экспортером в несырьевом секторе экономики: 70% готовой продукции отгружается за рубеж. Мы поставили себе задачу – перевести в готовую продукцию – аккумуляторные батареи – весь производимый в Казахстане свинец.

ТОО «Он-Олжа»

Сарыадырское угольное месторождение является одним из крупных экспортеров угольной продукции в Российскую Федерацию, а также поставщиком коммунально-бытового угля населению, государственным и коммерческим предприятиям Казах­стана. Мы убеждены, что изменение соотношения курса тенге к доллару положительно отразится на экономике предприятия.

Ирина ТУРЫГИНА, директор ТОО «Рубиком», г. Павлодар

Коллектив нашего предприятия считает, что корректировка курса тенге к доллару США должна улучшить конкурентоспособность товаропроизводителей РК, как экспортеров, так и производителей импортозамещающей продукции. Мы уверены, что данный шаг предоставит нам возможность усилить свои позиции в рамках Таможенного союза.

ТОО «Рубиком», образованное в декабре 1994 года в Павлодаре, на сегодня является ведущим предприя­тием по производству колбас и мясных деликатесов на казахстанском рынке – ассортимент фирменной продукции насчитывает более 150 наименований вареных, полукопченых, варено-копченых колбас, ветчин и деликатесов. Причем наше товарищество не ограничивается лишь выпуском продуктов питания, в состав предприятия входят животноводческий комплекс с поголовьем около 24 тысяч свиней, сеть супермаркетов, комбикормовый завод.

Разумеется, пока нам сложно говорить о конкретных цифрах, однако мы рассчитываем, что после решения Нацбанка в сегодняшней ситуации объем нашего экспорта увеличится как минимум на 10%, потому что мы будем комфортнее чувствовать себя по отношению к российским конкурентам. Сейчас наше предприятие производит до 350 тонн мясопродуктов ежемесячно, на соседний рынок мы отправляем 20 тонн из общего объема. Уверена, что это придаст нам уверенности в конкурентной борьбе на рынке Таможенного союза.

В современном мире казахстанская экономика очень зависима от внешних рынков, в том числе от российского, поэтому действия Нацбанка, на наш взгляд, вполне объяснимы.

Жарас АХМЕТОВ, директор ТОО «Актау Транзит»

Президент РК поставил задачу по развитию разведочных месторождений. Коррекция стоимости тенге позволит уменьшить обязательства недропользователей и увеличить их инвестиционную привлекательность для иностранных инвесторов. А это повлияет на увеличение прямых иностранных инвестиций и рост добычи. С учетом развития казахстанского содержания в себестоимости значительно выросла доля отечест­венных товаров, работ и услуг, соответственно, коррекция курса тенге уменьшила их стоимость, а следовательно, повысится доходность. Это даст дальнейший импульс развитию казахстанского содержания.

Серикжан СЕЙТЖАНОВ, президент ТОО «Саутс Ойл»

Один из основных источников налоговых поступ­лений и формирования госбюджета – это экспортная выручка сырьевого сектора экономики. В связи с этим нынешнее изменение курса тенге позволит государству осуществлять ранее принятые меры по выполнению разработанных программ по развитию экономики. От лица представителей крупных компаний сырьевого сектора хочется отметить, что предприятия, подобные нашему, будут являться локомотивами экономики. Данная мера позволит увеличить число заказов на казахстанском рынке производителей товаров и услуг с целью выполнения годовых рабочих программ, даст возможность привлекать местные квалифицированные кадры на постоянной основе, что в общем должно позитивно сказаться на дальнейшем развитии экономики государства. Эта мера будет еще одним подтверждением правильных шагов Правительства в условиях еще не стихнувшего мирового кризиса.

ТОО «KSP Steel»

Введение нового обменного курса национальной валюты имеет несомненные преимущества. Так, казахстанские компании получают значительный резерв в рыночной борьбе с агрессивной демпинговой политикой российских и китайских компаний на территории нашей страны. Став более конкурентоспособными, казахстанские компании могут смотреть более оптимистично и с меньшим опасением на перспективу вступления республики в ВТО.

Еще одним плюсом является то, что экспортные возможности казахстанских компаний значительно возрастают, и ту борьбу, которую они вели с демпингующими импортерами на своих рынках, можно теперь переносить на территорию стран этих импортеров.

По опыту KSP Steel известно, что ценовая борьба на рынках стран этих импортеров очень не нравится конкурентам. Из-за более значительных масштабов производства потери, которые несут эти конкуренты вследствие ценовой борьбы и подрыва уровня цен на рынках их стран, значительно выше тех потерь, которые они причиняют казахстанским компаниям, демпингуя на рынке РК.

Наряду с этим отечественные компании, потеряв 20% оборотных средств, которые они держали в денежных средствах, могут рассматривать эту потерю как инвестиции в значительное улучшение рыночной ситуации. Расчеты, выполненные для KSP Steel, показывают, что эти инвестиции окупаются за 4–5 месяцев. Такой срок окупаемос­ти сейчас невозможно найти для какого бы то ни было проекта. Так что эта потеря фактически может рассмат­риваться как плюс.

В то же время мы полагаем, что компаниям, ощутившим значительные потери, Правительство должно найти возможность предоставления доступных кредитов для пополнения оборотных средств. Мы также ожидаем, что будут разработаны механизмы сдерживания цен, прежде всего на сырье, топливо, энергоносители и транспортные расходы. Казахстан в этом вопросе самообеспечен, что является объективной предпосылкой для сдерживания роста цен.

ТОО «Казцинк»

Коррекция курса тенге, проведенная 11 февраля 2014 года для защиты казахстанской экономики от мирового кризиса и для поддержки отечественного производителя, создания условий для продолжения роста экономических показателей РК, поддерживается нашей компанией.

Поскольку основу экономики нашего государства составляет сырьевой сектор, возникла угроза потери конкурентоспособности казахстанского экспорта в Россию и другие страны, где есть спрос на казах­станские товары. Стало понятно, что длительное искусственное поддержание курса национальной валюты могло привести к снижению объемов золотовалютных резервов Казахстана и снижению устойчивого развития экономики.

В последний, довольно длительный, период в самом трудном положении оказались казахстанские экспортеры, продукция которых стала менее конкурентоспособной в сравнении со странами, где проходила девальвация национальных валют. Ряд наших предприятий перешли на неполный рабочий день либо приостановили производство. Новая ситуация будет способствовать росту экономики компании, улучшится сальдо торгового баланса. Это позволит нам выполнить все свои обязательства перед партнерами, государством, реализовать все инвестиционные проекты, от которых зависит будущее предприятия.

Но самым главным плюсом коррекции курса тенге, по нашему мнению, является сохранение золотовалютных резервов государства – залога стабильности и потенциала дальнейшего устойчивого роста независимого Казахстана, выполнения всех намеченных программ 2-й индустриальной пятилетки и в целом Стратегии «Казахстан-2050».