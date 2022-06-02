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Реальная помощь
Асель Муканова

О новых благотворительных программах фонда «Қазақстан халқына» рассказал его председатель Болат Жамишев и руководители компаний-партнеров.

На брифинге в СЦК стало известно, что в фонд поступило 1,5 тыс. заявок от студентов, у которых имеются сложности с оплатой обучения. Структурой будет выделено 360 образовательных грантов для выпускников сельских школ, детей из малообеспеченных семей, сирот, ребят с ограниченными возможностями и с инвалидностью.

Абитуриент должен как минимум набрать балл, достаточный для получения государственного гранта. Бюджет программы на текущий год – до 378 млн тенге, и ежегодно он будет расти.

Также фонд «Қазақстан халқына» до конца года обеспечит 14 медицинских организаций оборудованием для офтальмологического скрининга и лечения ретинопатии недоношенных.

– В силу того, что в стране нет эффективного офтальмологичес­кого скрининга новорожденных, есть риски, что они могут остаться слепыми. Раннее выявление этих признаков очень важно, но для этого нужно оборудование, – отметил Болат Жамишев.

В этом году на помощь фонда могут рассчитывать 128 детей с сосудистыми патологиями. 13 ребятишек с нарушениями опорно-двигательного аппарата получат возможность ходить благодаря экзоскелетам, оплаченным из средств «Қазақстан халқына». Протезы, не уступающие зарубежным аналогам, изготавливают отечественные производители.

Как рассказал амбассадор благотворительного фонда Cyberfund Тимур Акимеев, в протезах нуждаются 250 тыс. казахстанцев, и ранее этот фонд оказывал помощь посредством народного финансирования. В марте они обратились в фонд «Қазақстан халқына», который уже оплатил четыре экзоскелета.

Народный фонд оснастит восемь центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями в разных городах страны. Государственные центры будут открыты в ближайшие полгода-год. Они станут содержаться за счет местных исполнительных органов. Также фонд берет на себя обучение порядка 100 преподавателей.

В Казахстане 95 тыс. детей с ограниченными возможностями, и ежегодно их число растет на 4–5 тыс. Теперь в 13 регионах появятся центры раннего вмешательства для детей с нарушениями развития и рисками их возникновения. В этом проекте «Қазақстан халқына» участвует в партнерстве с фондом Samruk-Kazyna Trust, выделив 870 млн на оснащение.

– Это центры, в которых особенным детям, в основном с диагнозом ДЦП, помогают исключить какие-либо сложные последствия их болезней, помогают начать двигаться, чтобы, несмотря на болезнь, они сильно не отставали от своих сверстников. Таких центров в нашей стране мало. Сейчас получаем дополнительные заявки по их созданию. Особенные дети живут не только в областных центрах. Программа будет иметь продолжение, – пояс­нил Болат Жамишев.

Также «Қазақстан халқына» запускает благотворительный проект «Тұсау кесер», направленный на развитие инклюзивного спорта для детей, в рамках которого откроются физкультурно-оздоровительные кружки в пяти регионах. Еще одна программа связана с оснащением инвентарем спортивных залов.

– В наш фонд обратилась группа молодых людей из общественного фонда «Батыр боламын», которые уже оснастили 13 спортивных площадок, с проектом по созданию 100 спортзалов. Мы готовы оснащать уже отремонтированные залы и те, где дети в течение как минимум пяти лет смогут заниматься бесплатно, в том чис­ле особенные дети. В этом году оснастим 24 зала, все в сельской местности, – сообщил глава фонда.

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