Реальная жизнь реальных людей

Общество
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[caption id="attachment_16615" align="alignright" width="206"]19 фото Бориса Бузина[/caption]

Судьба Казахстана, показанная через призму яркой, неординарной и удивительно талантливой личности нашего Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева, была показана создателями кино­эпопеи удивительно интересно и, что не менее важно, без прикрас. Мы, зрители, воочию, можно сказать, увидели, в каких трудных условиях, в том числе и бытовых, ковался характер будущего Главы нашего государства. Актер Нурлан Алимжанов, прекрасно сыгравший в фильмах Президента Казахстана, уверен, навсегда останется в истории отечественного кинематографа благодаря этой неординарной роли.

После телевидения, напичканного бесконечными погонями, драками, сомнительными любовными сценами и бесконечной рекламой, начинаешь понимать действительную ценность новых фильмов, ставших продолжением киноэпопеи «Путь Лидера». Картины «Огненная река» и «Железная гора» погрузили нас, зрителей, в мир реальной жизни реальных людей и реальных дел. И оказалось, что это намного содержательнее и интереснее, поэтому остается лишь сожалеть о том, что пока еще нет их продолжения. Хочется надеяться, что киноэпопея «Путь Лидера» не будет завершена, и мы дождемся выхода следующих ее серий.

Что особенно покоряет в этих картинах? Конечно же, страна и ее люди, то есть Казахстан и казахстанцы. В буднях повседневности мы зачастую забываем оглянуться вокруг и увидеть, что мы живем в прекрасной стране, и все богатство и достижения, которыми мы сегодня располагаем, созданы трудом нашего народа и наших предшественников. Но ведь и мы станем предшественниками тех, кто будет жить после нас. Думаю, каждому из нас надо задуматься над тем, а что мы оставим в наследство нашим потомкам? Герой новых фильмов, Лидер нации, точно знает, что оставит он. А мы, зрители, теперь знаем, как этого он смог достичь. Рецепт, как оказалось, прост: с молодых лет надо добиваться всего своим трудом, не останавливаясь на достигнутом. И еще надо трудиться не только для собственного блага, а для блага своей земли, своей страны, своего народа. И тогда ты будешь таким, о котором Дарья Александрова, сыгравшая в фильме украинку, – первую любовь Султана, сказала, что ее реальная героиня испугалась поехать в незнакомый край и решительно добавила: «А я бы поехала. Такой мужчина!» Теперь все знают, что есть такой мужчина, за которым можно пойти и не сбиться с правильного пути.

Хочу поблагодарить съемочную труппу за проделанную грандиозную работу по воссозданию реалий более чем полувековой давности, в том числе деталей быта, костюмов, интерьеров, позволивших таким, как я, ветеранам, вспомнить молодость. Молодые люди, в свою очередь, узнали, каким трудом создавались сегодняшнее наше богатство и те достижения, благодаря которым Казахстан под руководством Нурсултана Назарбаева в скором будущем стремительно ворвется в пул 30 наиболее конкурентоспособных стран мира.

Анатолий ВОЛКОВ, заместитель председателя партии «Бірлік»

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