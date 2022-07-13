Реально ли свести к нулю число детей в интернатных учреждениях Казахстана?

Окутать любовью

Реально ли свести к нулю количество детей, находящихся в детских домах и других учреждениях интернатного типа? Ответы на этот и другие вопросы прозвучали на специальной встрече, организованной общественным фондом «Ана үйі» под председательством уполномоченного по правам ребенка в РК Аружан Саин.

В Казахстане не первый год ведется большая работа по снижению количества детей, находящихся в детдомах. Делается все возможное, чтобы оставшиеся без попечения родителей мальчишки и девчонки жили в приемных семьях. Конечно, все происходит не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее успехи есть.

К примеру, создан республиканский банк данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, желающих принять их на воспитание в свои семьи. Как результат – супружеские пары сегодня едут усыновлять или удочерять ребенка из Нур-Султана в Восточно-Казахстанскую область, из Алматы в Караганду и т. д. Однако, несмотря на существующие формы опеки, в нашей стране нужно внедрять новые, создавая благоприятные условия пребывания несовершеннолетних. Речь идет о профессиональных семьях. В Казахстане таковых пока нет. Есть патронатные, но они немного разнятся от первых по целям, задачам и функционалу.

– Наша страна прошла большой путь по профилактике социального сиротства и уменьшению количества детей, ежегодно попадающих в детские дома, – начала свое выступление Аружан Саин. – За последние 15 лет как минимум в пять раз снизилось число несовершеннолетних в детдомах. Благодаря деятельности «Ана үйі» удается оставить ребенка рядом с биологическим родителем. До существования этого проекта мы помогали детям, которые уже остались без пап и мам. Основатели первого Дома мамы Айдын и Анара Рахимбаевы подошли к вопросу с медицинской стороны и стали искать причины возникновения социального сиротства.

По словам уполномоченного по правам ребенка, несмотря на имеющийся опыт по трансформации детских домов, в учреждениях интернатного типа, в том числе и в медико-социальных организациях, находятся 4 250–4 500 маленьких казахстанцев. По идее, наша страна в шаге от того, чтобы сироты и оставшиеся без попечения родителей дети попадали не в госорганизации, а росли и воспитывались в семьях.

– Во многих европейских странах не разрешатся помещать в государственные учреждения детей до трех лет. То есть если ребенок по каким-либо причинам остался без родителей, его обязаны передать в профессио­нальную семью, пусть даже на время, – рассказала Аружан Саин. – Эти семьи специально подготовленные, они получают заработную плату от государства. Это не учреждения, где меняются воспитатели, нянечки. Задача таких семей – обеспечить уход, заботу о ребенке на то время, пока органы опеки и службы, к примеру, ищут биологических родителей (если речь идет о потерявшихся детках. – Прим. ред.) либо подбирают постоянную патронатную семью.

Сейчас уполномоченный по правам ребенка совместно с сотрудниками Комитета по охране прав детей Министерства просвещения, депутатами Мажилиса Парламента работает над законопроектом, который введет понятие «профессиональная семья». Кроме того, предстоит определить, как будут работать такие семьи, каким критериям они будут соответствовать и другие сопутствующие моменты.

По словам Бибигуль Асыловой, советника Премьер-министра Казахстана, неправительственные организации и объединения проводят большую работу по профилактике социального сиротства. Всевозможную поддержку в этом им оказывает государство. Выделяются значительные средства из бюджета на детей-сирот и оставшихся без попечения юных казахстанцев. Она поблагодарила участников встречи за деятельность по защите прав детей, улучшению их жизни.

– В Хорватии последние 15 лет уделяется особое внимание профессиональным семьям и по сей день проводятся реформы, которые связаны с переходом детских домов на профессиональные пат­ронатные семьи, – поделилась опытом эксперт европейского фонда SociEux+ по уходу за детьми Люсия Вежмелка. – Но для нас профессиональные семьи – партнеры, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы обучать их. На базе детских домов, где буквально вчера воспитывались сироты, создаем сервисные цент­ры. Представители этих самых профессиональных семей могут там получить необходимую помощь, консультации.

Эксперт европейского фонда SociEux+ отметила, что в Казахстане есть отличные предпосылки для трансформации детских домов, ведь те шаги, которые предприняли фонд «Ана үйі» совместно с ЮНИСЕФ, уже показали положительный результат, но, как говорится, пришло время двигаться дальше.

– Несколько лет назад я задавался вопросом: а зачем Казахстану отказываться от детских домов, где, в принципе, созданы соответствующие условия для воспитания сирот? – говорил общественный деятель и отец 13 детей, 12 из которых прием­ные, Мурат Кабылбаев. – Но потом, когда сам взял первых детей, понял, что, каким бы благополучным и успешным ни было госучреж­дение, оно никогда не заменит ребенку семью. По опыту скажу: чтобы выправить психологическое, эмоциональное здоровье ребенка, всего лишь год побывавшего в стенах детского дома, требуется 3–5 лет.

Многодетный отец уверен, что профессиональные семьи будут настоящей подмогой в вопросе воспитания детей по принципу «как дома». И в этом плане, безус­ловно, особая роль отводится министерствам просвещения и труда и социальной защиты населения.

– С недавним образованным Министерством просвещения у нас появилось больше возможностей перезагрузить работу Комитета по охране прав детей, – отметил вице-министр просвещения Гани Бейсембаев. – Я не думаю, что принятие закона о профессиональных семьях решит все вопросы. Нам в первую очередь нужно объединить всех стейкхолдеров и вмес­те продвигаться дальше в этом направлении. Комитет по охране прав детей и в целом министерство готовы и настроены налаживать межведомственное взаимодействие и использовать богатый накоп­ленный опыт НПО для решения общих задач. Сейчас идут переговоры с другими госорганами.

Во время обсуждений прозвучали предложения о том, чтобы расширить перечень привилегий для патронатных семей, к примеру, освобождая их от некоторых видов налогов, создавая условия для оздоровления и отдыха на специальных базах.

Таким образом, как бы утопически ни звучала идея о строительстве Нового Казахстана без социального сиротства, условия для снижения числа детдомов уже есть. Нельзя искоренить понятия «сирота» или «оставшийся без попечения родителей» ввиду жизненных обстоятельств людей, но можно сделать так, чтобы юные казахстанцы были окружены любовью и заботой профессиональных семей. Поскольку все дети имеют право на счастье.