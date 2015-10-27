Реальность экономических возможностей Свежий выпуск 437 Досжан НУРГАЛИЕВ

В своем выступлении главный экономист Всемирного банка по странам Европы и Центральной Азии Ханс Тиммер отметил, что в условиях неопределенности перспектив мировой экономики темпы роста ВВП в экономиках стран ЕС и Центральной Азии прогнозируются на уровне 1,4% в 2015 году и 1,8% – в 2016 году. При этом динамика экономического развития в этих странах будет существенно различаться. Так, если на западе будет продолжаться неустойчивое восстановление, то на востоке ожидается значительное сокращение ВВП.

По мнению экспертов, страны Южного Кавказа, Беларусь, Молдова и Украина, а также государства Центральной Азии сильно пострадали из-за экономического спада в России и резкого падения цен на нефть. Негативные последствия ощущались ими прямо и опосредованно: через снижение цен на нефть, сокращение денежных переводов и объемов торговых операций. Ожидается, что в 2015 году в странах Южного Кавказа и Центральной Азии темпы роста составят лишь половину от показателей 2014 года. В странах Восточной Европы, согласно оценкам, будет углубляться рецессия.

– В настоящее время полного восстановления после глобального финансового кризиса 2008–2009 годов как в Европе, так и в Центральной Азии все еще не произошло. Ряд стран этого региона сегодня испытывает немалые трудности, связанные с концентрацией внешних долгов, плохих банковских кредитов и прочих факторов, – заявил Сирил Муллер, вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии.

Эксперт также подчеркнул, что в условиях «новой реальности» странам для обеспечения устойчивости в экономике необходимо прежде всего адаптироваться к «новой норме», то есть научиться работать и развиваться при низких ценах на нефть. Это, ко всему прочему, потребует применения гибкого валютного курса и обеспечения благоприятного делового климата.

В числе факторов, ограничивающих скорость восстановления экономики стран восточноевропейской части и Центральной Азии, Ханс Тиммер назвал относительно небольшой размер финансовых рынков, которые используются в качестве альтернативы банковскому кредитованию.

– Меры, направленные на объединение финансовых рынков, хотя до их практического осуществления еще далеко, могли бы способствовать развитию источников частного капитала. В этом случае в регионе появились бы единые правила, а инвесторы смогли бы более эффективно оценивать риски, чтобы наращивать частные инвестиции, – пояснил спикер.

Поскольку рынки региона адаптируются к ситуации более низких цен, а экономики развитых стран (особенно ЕС и США) продолжают расти, можно ожидать, что в 2016 году в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Турции будет отмечаться более высокий рост, хотя темпы будут умеренными. В России прогнозируется дальнейшее снижение деловой активности.

Между тем, как считают зарубежные эксперты, фактор убытков вследствие неблагоприятных условий торговли более важен, чем снижение темпов ВВП.

Учитывая снижение покупательной способности многих домохозяйств в странах восточной части региона, следует ожидать роста показателей бедности в ряде стран. Это означает, что прежняя тенденция к снижению данного показателя вновь проявится на общем фоне событий.

– Положение малоимущих домохозяйств в странах – экспортерах нефти и в странах, получающих денежные переводы из-за рубежа, ухудшается из-за роста цен на импорт. Этот рост обусловлен обесценением валют, сокращением рабочих мест в строительной отрасли и в других неторгуемых секторах, а также давлением на бюджет. Такое положение дел подчеркивает необходимость быстрой адаптации к новой экономической реальности. Ухудшение показателей бедности можно остановить только в том случае, если страны воспользуются открывающимися возможностями в торгуемых секторах, – сказал Ханс Тиммер.

Вновь обрести конкурентоспособность на мировых рынках странам восточной части региона позволит корректировка валютных курсов в сочетании с осмотрительной кредитно-денежной политикой, призванной удерживать под контролем внутреннюю инфляцию. Кроме того, необходимо ускорять темпы реформ, рассчитанных на долгосрочную перспективу и устранять пробелы, например, в области политики конкуренции, малой приватизации, торгового и валютного режимов, а также либерализации цен.

– Придание реформам нового импульса – необходимый шаг для того, чтобы обеспечить устойчивость экономики и вернуть регион на путь активного экономического роста. В этих процессах Всемирный банк будет оказывать содействие странам – клиентам из Европы и Центральной Азии в решении таких вопросов, как сокращение бедности и достижение всеобщего процветания. Для этого он принимает участие в стратегическом диалоге, проводит аналитическую работу, осуществляет финансирование проектов и предоставляет консультационные услуги на возмездной основе, – отметил в итоге Сирил Муллер.

На пресс-конференции также высказал свое мнение президент АО «Институт экономических исследований» Максат Муханов, который отметил, что выводы экспертов Всемирного банка будут учтены Правительством РК при выработке дальнейших действий по обеспечению устойчивости экономики. При этом казахстанский ученый-экономист подчеркнул важность адаптации бизнеса к новым экономическим реалиям.

– Реальность такова, что если раньше драйверами роста мировой экономики были страны Юго-Восточной Азии и Китай, то сегодня в этом плане ситуация в корне меняется. При этом в роли драйверов снова становятся страны развитого мира, в то время как развивающиеся экономики переживают период снижения темпов экономики, – отметил Максат Муханов.

Другая характерная тенденция – активный отток инвестиционного капитала с развивающихся рынков, что требует формирования адекватной политики в сфере улучшения бизнес-климата и создания благоприятных инвестиционных условий в стране. В целом, как подчеркнул ученый, для того чтобы перестроить экономику в соответствии с новой экономической действительностью, Правительству необходимо провести в жизнь целый комплекс мер, направленных на повышение устойчивости экономики и макроэкономики.

– В рамках институциональных реформ сегодня Казахстан проводит структурные трансформации в экономике, в том числе создает индустриально-промышленный задел роста в долгосрочной перспективе. И если сегодня мы говорим о благоприятных перспективах, которые открываются для промышленных секторов экономики в виде новых рынков, то этот период и возможности нужно использовать нашему бизнесу с максимальной пользой для роста, – подчеркнул Максат Муханов.



