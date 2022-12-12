Реальные доходы населения демонстрируют самые низкие темпы роста за 5 лет –Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседание Правительства заявил о необходимости привести Программу повышения доходов населения в соответствие с реалиями, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Основным фактором роста инфляции остается удорожание продуктов питания по всем ключевым группам. Продовольственная инфляция превысила 24 процента. Реальные денежные доходы населения демонстрируют самые низкие темпы роста за последние пять лет", – заявил глава государства.
По словам Токаева, почти 900 тысяч человекв в стране числятся формально трудоустроенными, временно незанятыми, непродуктивно самозанятыми и безработными.
"Основной документ в этой сфере – это Программа повышения доходов населения. Ее следует привести в соответствие с реалиями сегодняшнего дня", – поручил президент РК.