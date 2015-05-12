Реальные перспективы Шелкового пути

Вадим МАХИН, Алматы
Представительную встречу ведущих казахстанских ученых и экспертов организовали Исследовательский институт международного и регионального сотрудничест­ва Казахстанско-Немецкого университета, Генеральное консульство КНР в Алматы и Институт востоковедения им. Р. Сулейменова.
Выступая в Астане по итогам внеочередных президентских выборов, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что основополагающим внешнеполитическим приоритетом для Казахстана являются отношения с соседями – Россией и Китаем. При этом, если с Россией взаимодействие осуществляется в рамках ЕАЭС, то с Китаем – в направлении возрождения Великого шелкового пути. На встрече директор исследовательского института Булат Султанов обратил внимание на слова Главы государства о том, что Астана заинтересована в возрождении Великого шелкового пути через свою территорию, что позволит превратить Казахстан в транзитное государство. Казахстанская программа «Нұрлы жол» и китайская стратегия «Экономического коридора Шелкового пути» гармонично дополняют друг друга.
– Выдвинутая Президентом Казахстана новая экономическая программа «Нұрлы жол» по сути своего содержания тесно перекликается с концепцией «Экономического пояса Шелкового пути». Эта политика также включает в себя и другие приоритетные стратегии и цели, такие как улучшение инфраструктуры, возрож­дение экономики, – сказал генеральный консул КНР в Алматы Чжан Вэй.
В этом контексте между Казахстаном и Китаем сохраняются общие точки соприкосновения интересов. Так, в декабре прошлого года был заключен ряд соглашений по сотрудничеству в различных отраслях экономики. В том числе в металлургии, машиностроении, переработке нефтепродуктов. Как отмечалось на конференции, китайская сторона также готова к углублению партнерства в области железной дороги, энергетики, сельского хозяйства. Более того, в марте нынешнего года подписаны 33 соглашения между различными предприятиями двух стран более чем на 23 млрд. долларов.
О стремительном развитии взаимовыгодного сотрудничества свидетельствуют и такие факты. Работает евразийская железная дорога, проходящая через Алашанькоу и Хоргос, открыты многие маршруты поездов, курсирующие из центрально-континентальных городов Китая через Алматы в Европу. В феврале текущего года первый регулярный рейс контейнерного поезда всего за 6 дней добрался из приморского города Ляньюньгана в Алматы. Это означает, что для нашей страны появилась реальная возможность выхода к морю. Все это подтверждает важную роль и неограниченный потенциал Казахстана как надежного моста между Востоком и Западом.
Возможности «Экономического коридора Шелкового пути» гораздо шире. Предполагается на этой основе продвигать не только деловое сотрудничество и экономическую интеграцию, но и способствовать политическому взаимодоверию, культурной толерантности, укреплению дружбы и взаимопонимания между народами, подчерк­нул Чжан Вэй.
Показательно, что проект «Экономический коридор Шелкового пути» обретает солидную финансовую поддержку. Как отметил Булат Султанов, для этого создаются различные механизмы, в том числе Азиатский банк инфраструктурных инвестиций с уставным капиталом в 100 млрд. долларов, фонд Шелкового пути – 40 млрд. долларов. Пекин стал инициатором создания нового банка развития БРИКС, нацеленного на осуществление инвестиций, Китай также инициирует основание банка развития ШОС, который будет ориентирован на реализацию этого международного проекта.

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