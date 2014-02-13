Реальные цифры

Экономика
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Данные эти не новы, не раз фигурировали в выступлениях с трибун и публикациях в СМИ. Однако первый вопрос, который был задан руководителю областного управления сельского хозяйства Серикбаю Туралинову на встрече с журналистами, отнюдь не касался победных реляций. Речь зашла о достоверности цифр.

– Как вы прокомментируете многочисленные заявления аграриев о том, что их заставляют завышать показатели урожайности? – спросили чиновника местные «акулы пера».

Слухи о приписках бродят в области постоянно, однако сколь-нибудь вразумительного ответа, чтобы их отмести, у главного агрария области так и не нашлось. А жаль...

Но попробуем порассуждать: если допустить, что приписки все-таки были, кому это действие выгодно? Принесут ли они какие-то «дивиденды» директору сельхозпредприятия, который живет с продажи не фиктивного, а реального зерна? Нет, конечно же. Может, лишний довесок в большой каравай области будет записан в актив районного акима? Ну похлопают его одобрительно по плечу, но ради минутного восхваления забудет ли он, что налоговый прогноз тогда одномоментно также станет завышенным, а за его невыполнение спрос будет уже серьезный.

Кому-то и впрямь, наверное, трудно поверить, как в СКО, зоне рискованного земледелия, можно не эпизодически (природа порой и раньше милостями осыпала), а стабильно получать по 5 млн. тонн зерна. Тем более если суждение выносится со стороны. Сами же аграрии скажут, что попусту тратить громадные деньги они и не стали бы: в прошлом году объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства возрос еще на 10% и составил 44,7 млрд. тенге. Приобретено почти 1 200 единиц современной техники, применяются прогрессивные технологии. Осталась позади пора, когда сельчане накануне важнейших полевых кампаний кланялись кому ни попадя в поисках горючего, испытывали нехватку оборотных средств – им открыты кредитные линии, уже многие банки разместили свои офисы в райцентрах, поближе к клиентам.

Поддержку государства село чувствует во всем. Прибавьте научное ведение отрасли, личную квалификацию аграриев и с учетом всего вышесказанного просмотрите таблицу урожайности по годам – сразу проявится закономерность: при любом погодном раскладе отдача гектара зерновых в СКО больше, чем в других зерносеющих регионах. Столь же закономерно и то, что в прошлом году при сокращении площади посевов пшеницы на 162 тыс. га ее общий намолот вновь перевалил за 5 млн. тонн. К тому же без уверенности, что тенденция повышения производительности труда – величина постоянная, не возникло бы необходимости в строительстве все новых емкостей для хранения урожая. Семь новых элеваторов и хранилищ, сданных в эксплуатацию в прошлом году, запланированное на 2014 год строительство шести средних и одного крупного элеватора при том, что, по словам руководителя сельхозуправления, уже сейчас в СКО емкость хранилищ составляет не меньше 6 млн. тонн, – знак довольно высоких амбиций североказахстанских аграриев. Их пшеница 3-го класса с содержанием клейковины 23–28% экспортируется более чем в 40 стран и с учетом продовольственной ситуации в мире чем дальше, тем большим спросом будет пользоваться.

В прошлом году в агроформированиях и фермерских хозяйствах увеличилась доля крупного рогатого скота и свиней, наблюдался прирост производства мяса, молока, яиц. Успех налицо, но выдающимся его не назовешь. За годы реализации программы по развитию экспортного потенциала мяса КРС в области созданы 22 племенных репродуктора на 7,2 тыс. и 5 откормочных площадок на 6,9 тыс. голов. Хозяйствами приобретено 63,8 тыс. голов молодняка. Субсидии исчисляются миллиардами тенге. На таком фоне прирост в несколько процентов выглядит весьма скромным результатом. В ходе прошлогоднего визита в СКО Глава государства прямо сказал, что отдача от вложений уже должна бы ощущаться. Станет ли 2014 год переломным?

На вопрос журналистов, стоит ли продолжать завозить из дальних далей дорогостоящий скот, Серикбай Туралинов ответил, что в регионе создано племенное ядро товарного стада. Население владеет информацией, где можно купить высокопородных животных. Но тем не менее где-то в схеме имеются недоработки, если затеянный аукцион по реализации племенного скота фактически провалился. И в целом по области количество проданных на улучшение породности животных довольно скромно и несопоставимо с масштабом завоза.

И, наконец, самое главное: средняя заработная плата в сельском хозяйстве составила 58 603 тенге и зависит, по словам специалистов, от сезонности. Но при выходе на должный уровень животноводство и должно смягчить данный фактор, заметно повлиять на благосостояние сельчан – ведь ради этого, по большому счету, программа и затевалась.

Читателям, помнящим, как в прошлом году в СКО разгорелся скандал из-за уничтожения в двух хозяйствах импортных буренок, занесших экзотическую болезнь, сообщим: разорений по этому поводу не последовало, скот находился на балансе лизингодателя. В КХ «Леонов» вопрос уже улажен, ТОО «Полтавское» восстановит статус-кво в настоящем году – его заявка на 400 голов одобрена.

Среди проблем, оставшихся селу от прошлого года, – задолженность по зарплате, допущенная 31 хозяйством на 132 млн. тенге. Усилиями специальной рабочей группы 7 из них выплатили своим работникам 33 млн., остаются 24 с долгом в 101 млн. Работа с ними ведется. Однако никакие группы не заменят полноценной (а другие и создавать не стоит) профсоюзной организации, так что тут самим сельчанам следует брать быка за рога, то есть вопрос выявления лидеров обретает особую актуальность. Этот аспект, правда, уже вне поля деятельности сельхозуправления, но от него не все и зависит, оно же свою часть работы исправно выполняет. На пресс-конференции вообще не возникло вопросов относительно «завихрений» в сельскохозяйственном производстве как таковом – нет их. Иное дело – реализация продукции. Умение подать себя на внешнем рынке – тут одиночка ничего не добьется. И еще массу дел надо решить селу, чтобы занять достойное его место под солнцем.

Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

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