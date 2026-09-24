Реальные задачи – конкретные решения

В выставочном центре EXPO собрались около 2,5 тыс. человек – представители 21 страны, представляющие 157 университетов.

На открытии мероприятия заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев отметил, что развитие ИИ является одним из стратегических приоритетов страны.

– Мы видим, насколько талантлива казахстанская молодежь и как активно в стране развиваются стартапы. Сегодня на площадке Astana Hub зарегистрировано более двух тысяч стартапов. В Казахстане уже начали появляться собственные «единороги»: всем известен пример Higgsfield AI, – сказал Жаслан Мадиев.

По его словам, в стране создается экосистема для подготовки специалистов, поддержки молодых ученых и предпринимателей. Одним из ее ключевых элементов становится ALEM.AI, который объединяет образовательные программы, стартапы и международные компании.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек подчеркнул, что Казахстану важно не только внедрять готовые решения, но и развивать собственную среду разработчиков и исследователей.

– HackAlem AI дает нашей молодежи возможность работать над реальными задачами, создавать собственные решения и получать практический опыт. Особенно важно, что к инициативе активно подключились студенты университетов со всей страны. Через такие проекты мы формируем новое поколение специалис­тов, способных создавать технологии будущего здесь, в Казахстане, – отметил министр.

Перед стартом участники ознакомились с правилами хакатона. В течение пяти часов они должны разработать ИИ-агенты для решения конкретных задач бизнеса, государственных органов и ключевых отраслей экономики. Работа велась по десяти направлениям, включая энергетику, финансы, госуправление, телекоммуникации, логис­тику, образование, торговлю и креативные индустрии.

Среди участников хакатона был и студент второго курса Astana IT University Темирлан Досмухамбетов. Вместе с двумя друзьями он выбрал направление «Креативная­ индустрия».

– Мы изучили представленные треки и остановились на том, который заинтересовал нас больше всего. Я люблю снимать информационные и развлекательные ролики, самостоятельно учусь создавать видео и изображения с помощью искусственного интеллекта. Поэтому наша команда решила работать над проектом, связанным с медиатехнологиями и продвижением контента, – поделился студент.

Генеральный директор Silkroad Innovation Hub Асет Абдуалиев пояснил, что участники получили доступ к технологическим ресурсам, в том числе API-кредиты OpenAI и NVIDIA, а также инструменты для создания ИИ-агентов.

– Это уже не просто идея стартапа, а готовое решение, работоспособность которого можно проверить. Лучшие команды получат не только денежные призы, но и возможность внедрить свои разработки в производстве, – рассказал он.

Призовой фонд хакатона составил 200 тыс. долларов. Половина этой суммы предусмотрена в виде технологических ресурсов, еще 100 тыс. долларов предоставит Astana Hub. Победителей объявят на международном технологическом форуме AI & Digital Bridge 2026.

Мероприятие также стало официальной попыткой установить мировой рекорд по количеству участников Guinness World Records. Участники проходили регистра­цию и идентификацию, входы и выходы фиксировались с помощью персональных бейджей, а за соблюдением­ правил следили стюарды. Окончательное решение будет принято после проверки и официального подтверждения.­