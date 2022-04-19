​​​​​​​Реальный образ будущего

Работа над предложениями по внесению изменений в Конституцию идет полным ходом.

Об этом сообщил министр юстиции Канат Мусин на брифинге в СЦК. Речь идет о блоке поправок в Конституцию, направленных на пересмотр полномочий Президента и введение дополнительных ограничений, связанных с пребыванием на посту.

– В своем Послании Глава государства обозначил 10 направлений политических реформ. Среди них – вопросы полномочий Президента. В настоящее время ведется работа по выработке предложений по внесению изменений в Конституцию. Завершение этой работы планируется на конец апреля текущего года, – уточнил глава Минюста.

Напомним, озвученные направления содержат в том числе установление запрета членства Главы государства в политичес­ких партиях на период его президентства. Отдельное внимание уделено проблеме сращивания государственного аппарата с партийными структурами, чему предшествовало высказывание Касым-Жомарта Токаева о его намерении покинуть пост председателя партии «AMANAT». К слову, такой запрет коснется председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета и Конституционного совета, акимов и их заместителей. По словам спикера, новшество положительно скажется на работе всего госаппарата, повысит политическую конкуренцию и создаст равные условия для развития всех партий.

Пояснил министр и значение словосочетания «Вторая респуб­лика»: определение означает изменение государственного устройства, переход к новой политической модели – от формы суперпрезидентского правления к президентской форме с сильным парламентом.

– Это реальный образ нашего будущего, построенный на новых общественных ценностях, – подчеркнул Канат Мусин.

Рассказал министр юстиции о планируемых изменениях по назначаемым Президентом депутатам Сената Парламента – количество их будет сокращено.

– Главой государства предложено сократить президентскую квоту в Сенате Парламента с 15 до 10 депутатов, пять из которых теперь будут рекомендованы Ассамблеей народа Казахстана, а не избраны ею, как это происходит в настоящее время. Фактичес­ки Президент будет определять только пять депутатов Сената, а остальные пять будут определяться ассамблеей для обеспечения представительства в Сенате национально-культурных и иных значимых интересов общества, – прокомментировал спикер, отметив, что таким образом будет снижено участие Главы государства в формировании верхней палаты представительного органа.

Изменятся полномочия Президента и в части формирования Высшего судебного совета и назначения председателя Конституционного совета.

– Предложено передать право согласования кандидатур на пос­ты председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета депутатам Сената Парламента. При этом формирование состава Высшего судебного совета будет определяться законом, – разъяснил Канат Мусин.

Еще одной значимой поправкой видится предложение Главы государства по установлению на конституционном уровне запрета на занятие близкими родственниками Президента руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах. Круг таких родственников четко очерчен: родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки. Законодательство о противодействии коррупции также устанавливает ограничения для свойственников, то есть близких родственников супругов.

– Указом Президента определен реестр должностей политических и административных государственных служащих, к которым отнесены министры, их заместители, акимы, руководители госорганов и другие. К квазигоссектору у нас относятся организации, участником которых выступает государство. Таким образом, после установления соответствующих запретов на законодательном уровне, к примеру, брат, сестра, дети Президента не смогут занять руководящую должность в таких нацкомпаниях, как «Самрук-Казы­на» или «Байтерек», – сообщил глава юстиции.