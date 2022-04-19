Официально
​​​​​​​Реальный образ будущего
Елена Левкович

Работа над предложениями по внесению изменений в Конституцию идет полным ходом.

Об этом сообщил министр юстиции Канат Мусин на брифинге в СЦК. Речь идет о блоке поправок в Конституцию, направленных на пересмотр полномочий Президента и введение дополнительных ограничений, связанных с пребыванием на посту.

– В своем Послании Глава государства обозначил 10 направлений политических реформ. Среди них – вопросы полномочий Президента. В настоящее время ведется работа по выработке предложений по внесению изменений в Конституцию. Завершение этой работы планируется на конец апреля текущего года, – уточнил глава Минюста.

Напомним, озвученные направления содержат в том числе установление запрета членства Главы государства в политичес­ких партиях на период его президентства. Отдельное внимание уделено проблеме сращивания государственного аппарата с партийными структурами, чему предшествовало высказывание Касым-Жомарта Токаева о его намерении покинуть пост председателя партии «AMANAT». К слову, такой запрет коснется председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета и Конституционного совета, акимов и их заместителей. По словам спикера, новшество положительно скажется на работе всего госаппарата, повысит политическую конкуренцию и создаст равные условия для развития всех партий.

Пояснил министр и значение словосочетания «Вторая респуб­лика»: определение означает изменение государственного устройства, переход к новой политической модели – от формы суперпрезидентского правления к президентской форме с сильным парламентом.

– Это реальный образ нашего будущего, построенный на новых общественных ценностях, – подчеркнул Канат Мусин.

Рассказал министр юстиции о планируемых изменениях по назначаемым Президентом депутатам Сената Парламента – количество их будет сокращено.

– Главой государства предложено сократить президентскую квоту в Сенате Парламента с 15 до 10 депутатов, пять из которых теперь будут рекомендованы Ассамблеей народа Казахстана, а не избраны ею, как это происходит в настоящее время. Фактичес­ки Президент будет определять только пять депутатов Сената, а остальные пять будут определяться ассамблеей для обеспечения представительства в Сенате национально-культурных и иных значимых интересов общества, – прокомментировал спикер, отметив, что таким образом будет снижено участие Главы государства в формировании верхней палаты представительного органа.

Изменятся полномочия Президента и в части формирования Высшего судебного совета и назначения председателя Конституционного совета.

– Предложено передать право согласования кандидатур на пос­ты председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета депутатам Сената Парламента. При этом формирование состава Высшего судебного совета будет определяться законом, – разъяснил Канат Мусин.

Еще одной значимой поправкой видится предложение Главы государства по установлению на конституционном уровне запрета на занятие близкими родственниками Президента руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах. Круг таких родственников четко очерчен: родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки. Законодательство о противодействии коррупции также устанавливает ограничения для свойственников, то есть близких родственников супругов.

– Указом Президента определен реестр должностей политических и административных государственных служащих, к которым отнесены министры, их заместители, акимы, руководители госорганов и другие. К квазигоссектору у нас относятся организации, участником которых выступает государство. Таким образом, после установления соответствующих запретов на законодательном уровне, к примеру, брат, сестра, дети Президента не смогут занять руководящую должность в таких нацкомпаниях, как «Самрук-Казы­на» или «Байтерек», – сообщил глава юстиции.

Популярное

Все
Уровень отчаяния жертв финансовых пирамид достиг максимума в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политических реформах Токаева
Как ЕАЭС устоять перед мощным экономическим кризисом – аналитика
Звезда мирового тенниса поделилась впечатлениями о Казахстане и отборочном турнире Кубка Билли Джин Кинга
Какие проблемы испытывает казахстанская нефтянка и как можно от них избавиться?
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
Контролеры отнимают якобы просроченные проездные у детей в Нур-Султане, но так делать категорически нельзя
С неприятным сюрпризом в магазинах все чаще сталкиваются жители Петропавловска
Сохранить то, что осталось от некоторых исторических объектов, отчаянно пытаются жители Актобе
Народная партия Казахстана: Cтроить новый Казахстан вместе с Президентом
Смешались в кучу цены, чеки…
Нефтянка: в ожидании перемен
​​​​​​​Не доверяй, а проверяй
Утром – деньги... А где стулья?
Большой европейский футбол
​​​​​​​«Каспий» снова на вершине
​​​​​​​Права отстояли в суде
​​​​​​​Ее песни поют и сегодня
​​​​​​​Анжелика Кербер: «Желание играть у меня не пропало»
​​​​​​​Подарки от давних друзей
18 апреля 2022
Казахстан выиграл историческую медаль в фехтовании
Алма Муканова назначена вице-министром юстиции
"Не знаю, что вкололи!": жительница Кокшетау пожаловалась на поликлинику после Манту ее ребенку
На разработчиков Ashyq подали в суд
Таксист с племянником ограбили за ночь пять АЗС
Под магазин наркотиков приспособил свой гараж 60-летний житель Алматы
Токаеву представили предложения по демонополизации ключевых отраслей экономики
Пьяный пассажир разбил окна автобуса в Нур-Султане
Между Атырау и Астраханью запустят поезд
Птицеводческие компании Казахстана возобновляют экспорт в Россию
Доллар подешевел на торгах
Тайник с наркотиками на 25 млн тенге обнаружили в столичной лесополосе (видео)
Потерявшей трех детей при пожаре семье купил дом фонд "Қазақстан халқына"
В Казахстане готовятся к празднованию 125-летнего юбилея Мухтара Ауэзова
Умер от бешенства спустя год после укуса собаки подросток в Туркестанской области
Два грузовика и автобус столкнулись в Жамбылской области, есть пострадавшие
Стала известна среднемесячная зарплата в Казахстане
Нур-Султан затянуло дымом. Названы возможные причины
Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Караганде
Пошел на обгон: 80-летний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Алматинской области
18 апреля 2022
Наложен арест на $28 млн – Токаеву доложили о противодействии незаконному выводу средств из Казахстана
Пассажирский автобус врезался в жилой дом в Актобе
Планируется ли пересмотреть закон о Первом Президенте Казахстана – ответ главы Минюста
Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП близ Шымкента
Родственник Президента покинет должность посла Казахстана в Болгарии
Когда казахстанцы начнут избирать депутатов Мажилиса
Субсидирование ипотеки планируют внедрить в Казахстане
Двух чиновников наказали за плохие дороги в Атырауской области
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Сенаторы утвердили повестку предстоящего заседания Палаты
О погоде по Казахстану на 19-21 апреля рассказали синоптики
Министр обороны посетил Алматинский, Гвардейский и Сарыозекский гарнизоны
В социальный пакет казахстанских военнослужащих внесены изменения
Для проживающих на территории Семипалатинского полигона казахстанцев появилась новая услуга в eGov.kz
Какие должности не смогут занимать родственники Президента, разъяснили в Минюсте
Мониторинг образовательных достижений начался в школах Казахстана
Арестован директор компании "Алматы спецтехпаркинг сервис"
Озвучен средний размер пенсии в Казахстане на апрель
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Специалистов по заявкам предприятий будут готовить в колледжах Казахстана

Читайте также

Официально
Время сайгачат
Официально
​​​​​​​Ее песни поют и сегодня
Официально
​​​​​​​Полиция в «цифре»
Официально
Обеспечить безопасность
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021