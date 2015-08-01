Реальный сектор перечит банкирам Динара ЮСУПОВА

Об этом заявила на днях глава МВФ Кристин Лагард, заметив, что темпы роста глобального ВВП в целом остаются слегка пониженными. Те тенденции, что вырисовываются из банковской отчетности, наглядно можно разглядеть на улицах современных европейских городов и сел. Как ни крути, но именно нынешние, чисто экономические картинки жизни обосновывают и ту отчетность, что есть на бумагах банкиров, и ту осторожность в прогнозах, и те рефрены о понижательных рисках, что озвучила мадам Лагард. Глобальные 3,5% роста ВВП в 2015 году и 3,8% в 2016-м, прогнозируемые МВФ, еще могут восприниматься как реалис­тичные. Но ожидание, что «восстановление в Европе будет набирать обороты» после волны протестов аграриев в странах старой Европы, вряд ли кого убеждает. Эти события как раз и формируют полноценный «пазл» сомнений и неуверенности в прогнозах еврочиновников и евробанкиров.



Свинское поведение

Как же были счастливы те свинки, что блаженно катались по отполированному блестящему полу в супермаркетах в департаменте Ло и Гаронна. Пройдя торговый центр, поросята устроили «привал» у сырных витрин. Вероятно, звериное чутье, а может солидарность, погнали их прочь от мясных рядов. Но если бы они могли писать и говорить, то в отличие от своих хозяев-фермеров, наверняка бы выразили письменно и устно благодарность чиновникам и финансистам ЕС за их политику. Ведь именно такая политика позволила этим особям «на своих четверых» зайти в супермаркет, а не быть доставленными к прилавкам по частям: окороками, бифштексами, бужениной или колбасами.

Конечно же, французские фермеры с такой позицией своих «подопечных» не могут согласиться. Если их продукция, при том что цены падают, не находит сбыта из-за высокой конкуренции, а обещанная ЕС поддержка либо несущественна, либо уже закончилась, либо, что признают многие эксперты, не системна, неэффективна, поскольку не решает проблему принципиально.

В разнообразии и творческом подходе французским фермерам к организации протестов не откажешь. Почти неделю можно было наблюдать по ТВ, как поливаются жидким навозом городские улицы, как блокируются баррикадами из тракторов, горящих покрышек и куч навоза дороги в центре страны. Фермеры сформулировали свои требования к властям четко. Как сообщала The Independent, они требовали, чтобы правительство надавило на крупные торговые сети и мясоперерабатывающие предприятия. С тем, чтобы они увеличили закупочные цены на свинину, говядину, молочные продукты. Они протестовали и против ввоза в их страну аналогичной продукции из соседних по ЕС государств по более низким ценам.

И тут агитка про солидарность европейцев как-то сразу померкла: мало ли что говорят чиновники ЕС. Если французские фермеры, дабы не допустить своих коллег с продукцией из соседних стран, досматривали все грузовые фуры и выбрасывали на обочину импортное мясо под вспышки телекамер, то тут, скорее, верна перефразированная пословица: союз – союзом, а денежки – врозь.

Французы так разбушевались, что к ним даже выезжал президент Франсуа Олланд. Он, конечно, не комиссар Жюв, усмирявший разбушевавшегося Фантомаса, но кое-чего добился. По информации СМИ, правительство пообещало выделить фермерам 600 млн евро в 2016 году, списать часть долгов и понизить налоги. Даже было озвучено обещание – почти метод Госплана СССР и Политбюро КПСС – договориться с торговыми сетями о повышении закупочных цен! Забавно: а какую фигуру скрутит в ответ «невидимая рука рынка»?



Овцы блеяли на «Железную даму»

Французы долго не расходились и после этих обещаний. Потому что ситуация возникла не вдруг и тянется не один год. Эксперты говорят о системном кризисе в животноводстве Франции, которое, к слову говоря, составляет половину всего аграрного сектора страны. Оно не выдерживает жесткой конкуренции с производителями из ЮАР. К тому же вегетарианцы нанесли серьезный урон животноводам, перейдя на траву. Плюс проводимые 12 лет государственные реформы отрасли оказались неэффективными. Итог – около 25 тыс. фермерских хозяйств находятся на грани банкротства. Таковы оценки Минсельхоза страны.

Поэтому не удивительно, что французские фермеры бузят. Причем не только в нынешнем июле. Так, в ноябре 2014 года они пригнали к «Железной даме» – Эйфелевой башне 200 овец. Хотя она тут точно не при чем! В конечном итоге, и тогда, и теперь все упиралось в деньги. Как сообщало Associated Press, фермеры требовали компенсаций за гибель скота.

А в феврале нынешнего года польские фермеры перекрывали железную дорогу Москва – Варшава. Они были недовольны тем, как польское правительство поддерживает свиноводческую отрасль. Собравшись же в Варшаве, они потребовали отставки министра сельского хозяйства Марека Савицкого. Ранее, в сентябре 2014 года, голландцы устроили помидорные бои, изведя около 200 тысяч никому не нужных перезрелых томатов.

Немецкие фермеры, может быть, менее эмоциональные, но они хорошо считают. В прошедшем апреле ими была озвучена цифра, что их убытки от российского запрета на импорт сельскохозяйственных товаров достигли 600 млн евро. Понятно, что они двинулись в соседние страны со своей продукцией. И понятно, почему так нелюбезно их встретили французы.

В нынешнем июле, когда французы перекрыли тракторами шесть автострад и пять мостов «в знак протес­та против «искажения конкуренции» в пользу немецких фермеров», то, как сообщал сайт www.dw.com/ru, они остановили до трехсот грузовиков из Германии и несколько десятков машин с испанской продукцией.

Едва утихли французские крестьяне, с тем же самым, наболевшим, 29–30 июля вышли на городские площади Брюсселя бельгийские фермеры. Как сообщало издание Le Soir, аграрии были недовольны низкими закупочными ценами на молоко и свинину. Они блокировали автомобильные дороги, подъезды к сетевым магазинам на территории Валлонии и Фландрии, жгли покрышки и сено. Они заявили, что закупочные цены в Бельгии даже ниже французских. Их также возмущал разрыв между закупочной ценой и ценой реализации торговыми сетями: к примеру, соотношение по свинине составило 1,5 евро к 10 евро.



Заморозка

Ранее, в конце февраля, ЕС пытался принять меры, в частности, предложив направлять невостребованную продукцию животноводства на временное хранение в морозильные камеры. Этой программой воспользовались фермеры из 18 стран ЕС, направив на 3–5 месяцев в хранилища до 65 тыс. тонн свинины. Но предстоящий возврат этих объемов на рынки способен лишь обострить ситуацию. Например, немцы отправили на хранение более 70% своей свинины. И она возвращается…

Свинью подложил, если так можно выразиться, европейцам и евро. И это еще одна принципиальная составляющая пазла пессимизма. Как на днях писал сайт vestifinance.ru, цитируя аналитиков ЕЦБ, за 16 лет обращения евро не сблизил экономические системы государств Старого Света. В ЕЦБ разочарованы результатами введения евро. Что побудило отцов единой европейской валюты назвать евро «сплошным разочарованием»? Во-первых, вывод о том, что «неравенство в доходах в странах, которые первыми присоединились к зоне евро, не только не уменьшилось, но и увеличилось». Причина «разочаровывающего прогресса в экономическом сближении – неэффективное монетарное регулирование».

Сайт приводит по The Financial Times цитату профессора Принстонского университета Ашок Моди, который утверждает, что экономики проблемных стран еврозоны нуждают­ся в слабой валюте. Девальвация, по его мнению, станет спасительным глотком воздуха для таких стран, как Греция, Испания, Португалия и Италия. Однако сейчас эти страны «находятся в подвешенном положении, пытаясь, с одной стороны, добиться роста экономики, с другой – сокращать госрасходы под действием навязанных Германией мер жесткой экономии».

Оно-то понятно, может, и нужно сокращать расходы, но проблема в другом: падение рынков, падение спроса обуславливает и падение производства. В частности, в сельском хозяйстве, что влечет за собой и снижение поступлений в доходную часть бюджетов. С убытков налоги не платятся. Сам аграрный сектор редко где считают «локомотивом экономики». Но его пробуксовка неизбежно скажется на сопутствующих сферах. Падение спроса на технику и комплектующие, семена и удобрения, на рабочую силу становится еще одним понижательным трендом, или риском экономики.



Вместо стимулов – симуляция

И тут, кстати или некстати, еще один пазл мировой экономики, заставляющий усомниться в осторожном оптимизме банкиров, – обвал на рынке сырья. Эксперты называют разные причины. В числе ведущих – падение спроса. Но есть и версия рукотворного характера, как пишет сайт vestifinance.ru, ссылаясь на мнение экспертов из Bill Bonner via Bonner & Partners, что «основную часть вины можно смело возложить на Федеральную резервную систему. Сырьевые активы сейчас в целом торгуются на минимуме за 13 лет. Нефтяные котировки после весеннего восстановления снова покатились вниз. Ну, а всего за год падение составило более 50%. Вслед за нефтью падают в цене и промышленные металлы».

«Дешевое финансирование позволяет оставаться на плаву даже тем добытчикам нефти, которые при таких ценах на нефть уже давно должны были прекратить свою дея­тельность, – поясняют тенденцию эксперты. – Получается, что таким образом Федрезерв как бы поддерживает «медвежий» тренд на рынке нефти».

Аналогичная модель поведения в угольном сегменте, в медном секторе. В поисках причин таких трендов издание резюмирует: представители Федрезерва «могут сколько угодно создавать общественное мнение с помощью манипуляций со статистикой, но если экономического восстановления нет, подделать его невозможно. Вместо того чтобы стимулировать восстановление, федералы его симулируют. Все просто: компаниям дали дешевые деньги, и они, конечно же, с удовольствием их взяли. Они начали активно увеличивать добычу и наращивать производство, и мало кого интересовал тот факт, что спрос за предложением не успевает. Спрос невозможно увеличить простым предложением денег».

И здесь в итоге – перепроизводство. Остается только ждать, пишет vestifinance.ru, когда деньги подорожают, а рынок очистится от слабых игроков. Только тогда ситуация нормализуется. А пока, по всей вероятности, оценки, прогнозы и общую тональность оптимистичных банкиров еще не раз придется подкорректировать реальной экономике.