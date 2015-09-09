Реальный срок за выдуманный факт Свежий выпуск 407 Валерий ВЕДЕНКО, Костанайская область

Приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области в отношении бывших сотрудников полиции Б. Молдакана и И. Молдашева был зачитан в актовом зале ДВД в присутствии руководителей управлений департамента, личного состава и представителей СМИ.

По материалам дела, Молдакан по предварительному сговору с Молдашевым незаконно хранил огнестрельное оружие – обрез ружья «...с целью использования его в искусственном улучшении раскрываемости преступлений».

Произошло все еще в августе прошлого года. Полицейские подъехали к дому в Рудном, где встретили граждан Д. и К.

Молдакан, зная, что оба мужчины – наркозависимые, стал убеждать их оговорить себя в совершении несуществующего преступления – незаконном хранении огнестрельного оружия, того самого обреза. За это пообещал вознаграждение в виде денег и наркотиков. К. испугался уголовной ответственности и отказался, а Д. дал согласие. Молдакан и Молдашев составили фиктивный рапорт о том, что они в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили факт незаконного хранения у Д. обреза ружья.

Однако в дальнейшем выяснилось, что все это дело – «липа», и перед Фемидой предстали уже сами полицейские.

Суд признал Молдакана виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия, наркотических средств, фальсификации доказательств, использовании служебных полномочий и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет в исправительной колонии строгого режима.

Молдашев признан виновным в пособничестве, в незаконном хранении наркотических средств, фальсификации, а также в использовании служебных полномочий и приговорен к 3 годам 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.



