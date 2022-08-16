Ребенка сбили насмерть во дворе дома в Нур-Султане

ДТП со смертельным исходом произошло в Нур-Султане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Сегодня, 16 августа, в 11:38 часов во дворе дома по улице Е-251 был совершен наезд на пешехода. Установлено, что 35-летний водитель автомашины "Land Cruiser 200" во время парковки допустил наезд на ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится дознание.

"Департамент полиции Нур-Султана предупреждает граждан строго соблюдать Правила дорожного движения. Водителям быть бдительными и максимально внимательными, пешеходам переходить дорогу только в установленных местах", - добавили в пресс-службе.