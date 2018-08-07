Ребенка в сумке обнаружили на дороге в Туркестанской области
Нерадивая мать выбросила новорожденную дочь на окраину дороги. Положив девочку в спортивную сумку, она ее плотно закрыла и оставила на краю проезжей части, передает 1tv.kz.
За 4 часа, пока ее обнаружили, девочка едва не задохнулась.
Медики установили, что девочка родилась всего 3 дня назад. Точных же сведений о новорожденной нет: ни имени, ни фамилии, ни даты рождения.
"Когда мы с дочками открыли сумку, ребенок был красным-красным! Я сначала подумала, что он не живой. Побежала сразу к соседу, он врач. Все уже суетились вокруг, и вдруг ребенок заплакал!" – сказала свидетель Асия Омарова.
Когда точно сумка с младенцем оказалась на дороге – неизвестно. Первыми ее заметили таксисты, но с этого момента до спасения девочки Асией Омаровой прошло около четырех часов. На скорой новорожденную срочно доставили в родильное отделение местной больницы.
"Сами кормим, сами достали молоко, смесь и одежду, все. Сами искупали ребенка. Сейчас находится на обследовании, после этого мы будем переводить ребенка в областную детскую больницу", – прокомментировала заведующая родильным отделением Казыгуртской районной больницы Айболган Мусралиева.
Сейчас в Туркестанской области все полицейские ищут нерадивую мать, которая сознательно оставила своего ребенка умирать на дороге под палящими солнечными лучами в закрытой наглухо сумке. Пока девочка находится в родильном отделении, врачи нарекли ее красивым именем Айым, что в переводе означает "луна".