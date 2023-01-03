Ребенка в тяжелом состоянии спасли из пожара в Семее

В момент возгорания, малыш в квартире находился один.

Фото пресс-службы ДЧС области Абай

В Семее пожарные спасли четырехлетнего ребенка из горящей квартиры, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС области Абай.

По информации пресс-службы, на пульт 112 поступило сообщение о том, что по проспекту Шакарима, 13а горит квартира.

На место были отправлены две автоцистерны и одна автолестница, восемь человек личного состава.

"По прибытию стало известно, что в девятиэтажном многоквартирном жилом доме на пятом этаже горели личные вещи, мебель, оргтехника, оконный блок. В ходе разведки произвели разбор конструкции стены и спасли одного ребенка 2018 года рождения", - сообщили в пресс-службе.

Малыш доставлен в детскую областную больницу. Он в тяжелом состоянии находится под наблюдением врачей. Причина пожара выясняется.