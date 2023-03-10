Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео

Спасатели в городе Атырау вызволили подростка из грязевой ямы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям области.

Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области

10 марта вечером на одной из улиц в микрорайоне Самал Атырау ребенка затянуло в грязевую жижу так, что он не смог выбраться сам.

На помощь юному горожанину пришли 6 спасателей ДЧС области с двумя единицами техники.

Оказалось, что мальчик 2008 года рождения, передвигаясь верхом на лошади в овраге, увяз в грязи.

Спасатели быстро вытянули подростка из грязевого плена с помощью веревки.