Ребенок должен жить в семье со своими родителями – в ЮНИСЕФ прокомментировали случай в Германии

Общество
2238
Жанат Тукпиев
Фото @Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Юрий Оксамитный прокомментировал ситуацию с казахстанкой, у которой отняли ребенка в Германии, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Ребенок должен жить в семье со своими родителями. Конечно, когда детей забирают из семьи – это крайняя мера. Мы исходим из того, чтобы предпринимались все меры, для того, чтобы защитить интересы ребенка. Проблемы взрослых, полиции, правоохранительных органов нельзя решать за счет детей. Прежде всего, это определено в Конвенции о правах ребенка, которую Казахстан ратифицировал более 20 лет назад", – сказал Оксамитный в кулуарах сетевого совещания национальных статистических бюро Европы и Центральной Азии.

Представитель ЮНИСЕФ заявил, что по случаю, который произошел в Германии, необходимо детально разобраться. 

"Что касается конкретного случая, то это, наверное, прежде всего вопросы, которые находятся в ведении Министерства иностранных дел РК и Уполномоченного по правам ребенка. Что, на мой взгляд, важно – нужно в полной мере учитывать все детали. Иногда делаются эмоциональные заявления, которые ничего не стоят, и люди, зачастую не разобравшись, делают конкретный комментарий, который ничего общего с реальной ситуацией не имеет. Ребенок – человек не взрослый, и зачастую дети не могут сформулировать точно, что произошло. Поэтому большое значение имеет работа специально подготовленных сотрудников на всех уровнях – психолога, социолога, представителя прокуратуры, для того, чтобы ребенок получил не только поддержку, но и был правильно понят по тем вопросам, которые касаются его жизни", – добавил спикер.

Он подчеркнул, что поддерживает активное взаимодействие казахстанских специалистов с представителями других стран и приветствует проведение подробного объективного разбирательства подобных случаев.

"Гражданское общество становится открытым. Сейчас очень трудно что-то скрыть, и все становится быстро известно. Необходимо не торопиться и пытаться максимально разобраться в том, что происходит. Мы здесь в Казахстане, что было в Германии – не знаем. Наверное, если бы было больше информации, то можно было комментарий сделать. Однако я уверен, что представители Казахстана пытаются разобраться в этой ситуации, и скоро ответы на эти вопросы найдутся", – заключил Оксамитный.

Популярное

Все
Жители Шымкента не спешат платить
Судебная реформа сквозь призму конституционных преобразований
Казахстан – Иордания: новый этап доверительного диалога
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
Первостепенная необходимость
Строительство идет по графику
Голосом сердца
Символ политического обновления
Новые вызовы – новые решения
Растить своих специалистов
Инновации в образовании
Формирование правового мышления
Свое жилье – основа стабильности и благополучия
Важный институт демократии
Профессионализм и преданность делу
Арман Мыса стал бронзовым призером ЧМ по дзюдо среди кадетов
В ChatGPT вводят родительский контроль
В Китае завершили испытания самого высокого моста в мире
30 казахстанцев прошли через Святые врата в Ватикане
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
UFC выбрал нового соперника Шавкату Рахмонову
Программу «Аналар саулығы» запустили в рамках исполнения поручений Президента
Модернизацию объектов энергетики проверили в Степногорске и ЗКО
«Байдың баласы»: новая казахстанская комедия вышла в прокат
S&P улучшило прогноз Казахстана со стабильного на позитивный
Три древние статуи подняли со дна моря в Египте
В Бишкеке прошёл III казахстанско-кыргызский форум талантливой молодежи
О чем расскажут старинные карты
Парк воздушных судов пополнится новыми самолетами в РК
Литературная карта мира
Газ приходит в глубинку
Британцы нашли клад на кухне
В Таджикистане археологи обнаружили древний водопровод
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья

Читайте также

Претендентов на получение гражданства протестируют в Казахс…
Детям из социально уязвимых семей оказали господдержку в Ат…
В Шотландии зафиксирован исторический минимум рождаемости
Как развивается институт наставничества в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]