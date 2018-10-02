Фото @Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Юрий Оксамитный прокомментировал ситуацию с казахстанкой, у которой отняли ребенка в Германии, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"Ребенок должен жить в семье со своими родителями. Конечно, когда детей забирают из семьи – это крайняя мера. Мы исходим из того, чтобы предпринимались все меры, для того, чтобы защитить интересы ребенка. Проблемы взрослых, полиции, правоохранительных органов нельзя решать за счет детей. Прежде всего, это определено в Конвенции о правах ребенка, которую Казахстан ратифицировал более 20 лет назад", – сказал Оксамитный в кулуарах сетевого совещания национальных статистических бюро Европы и Центральной Азии.
Представитель ЮНИСЕФ заявил, что по случаю, который произошел в Германии, необходимо детально разобраться.
"Что касается конкретного случая, то это, наверное, прежде всего вопросы, которые находятся в ведении Министерства иностранных дел РК и Уполномоченного по правам ребенка. Что, на мой взгляд, важно – нужно в полной мере учитывать все детали. Иногда делаются эмоциональные заявления, которые ничего не стоят, и люди, зачастую не разобравшись, делают конкретный комментарий, который ничего общего с реальной ситуацией не имеет. Ребенок – человек не взрослый, и зачастую дети не могут сформулировать точно, что произошло. Поэтому большое значение имеет работа специально подготовленных сотрудников на всех уровнях – психолога, социолога, представителя прокуратуры, для того, чтобы ребенок получил не только поддержку, но и был правильно понят по тем вопросам, которые касаются его жизни", – добавил спикер.
Он подчеркнул, что поддерживает активное взаимодействие казахстанских специалистов с представителями других стран и приветствует проведение подробного объективного разбирательства подобных случаев.
"Гражданское общество становится открытым. Сейчас очень трудно что-то скрыть, и все становится быстро известно. Необходимо не торопиться и пытаться максимально разобраться в том, что происходит. Мы здесь в Казахстане, что было в Германии – не знаем. Наверное, если бы было больше информации, то можно было комментарий сделать. Однако я уверен, что представители Казахстана пытаются разобраться в этой ситуации, и скоро ответы на эти вопросы найдутся", – заключил Оксамитный.