Ребенок – главный пассажир

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Марина МИХАЙЛОВА, Алматы
«К участию в кампании привлечены представители исполнительных органов, здравоохранения, образования, неправительственных организаций, а также активные участники гражданского общества», – подчеркнул сотрудник управления административной полиции ДВД Алматы майор полиции Еркин Утегенов.
В ходе акции используются наиболее действенные методы информирования населения – выступления по телевидению, радиоканалам, публикации в СМИ, а также встречи с населением, раздача автолюбителям наглядных агитационных материалов. Эксперты по безопасности консультируют родителей, как выбрать кресло с учетом возраста, веса и роста ребенка и правильно установить его в автомобиле.
«Не обошла эта кампания стороной и таксомоторные парки, где водителям разъяснены основные требования новых норм ПДД», – сказал Е. Утегенов.

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