Ребенок-инвалид чуть не отравился угарным газом в запертой квартире в Акмолинской области
Екатерина Елисеева
В Акмолинской области ребенка с инвалидностью спасли от отравления угарным газом, передает Kazpravda.kz cо ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
"По телефону "112" в оперативно-спасательный отряд города Кокшетау поступил тревожный звонок от женщины о том, что требуется помощь спасателей в открывании двери. В квартире находился ее 9-летний сын – инвалид детства (глухонемой) и не открывал двери. Хозяйка квартиры, поставив кастрюлю с едой на плиту, вышла из дома в магазин за продуктами, а мальчик закрылся изнутри и на стук в дверь не реагировал. В ее отсутствие, еда на плите пригорела и началось задымление квартиры угарным газом", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, спасатели сразу же выехали по данному адресу и через считанные минуты при помощи аварийно-спасательного оборудования открыли дверь квартиры. В сильном задымлении спасатели отыскав ребенка оказали ему первую доврачебную медицинскую помощь. Мальчик от дыма сильно не пострадал, но был очень испуган.
"Хотелось бы еще раз напомнить, обращаясь к родителям и опекунам, что нельзя оставлять детей одних дома, тем более детей-инвалидов и людей преклонного возраста", – отметил руководитель спасательного подразделения № 2 города Кокшетау оперативно-спасательного отряда ГУ "СП и АСР" ДЧС Акмолинской области Курманбай Есмагулов.