​Ребенок на продажу

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Марина Михайлова, Алматы

По информации пресс-службы ДВД города, в поле зрения оперативников УБОП попала 22-летняя уроженка Кызылординской области, которая перед родами стала активно заниматься поиском родителей для своего еще не родившегося ребенка. Женщина изначально планировала младенца продать.

– Информация, полученная оперативным путем, была тщательно проверена. Она подтвердилась, – сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Алматы полковник полиции Ерлан Оралбеков.

Мать двух малолетних детей решительно настроилась на продажу своего будущего ребенка. Клиента она нашла. Плата – две тысячи долларов. Часть денег женщина получила до родов, оставшуюся – после передачи дитя покупательнице. К ее радости, родился здоровый мальчик весом более 4 килограммов. Преступная сделка между женщинами состоялась на съемной квартире. Подозреваемая была задержана с поличным. Выяснилось, что она замужем, ее детям – два и три года, постоянной работы не имеет, занимается проституцией.

По данному факту проводится досудебное расследование. В отношении задержанной решается ­вопрос об избрании меры пресечения. Ребенок помещен в Дом малютки.

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