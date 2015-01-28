Ребенок на продажу Свежий выпуск 584 Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

Покупатель нашелся быстро: обрести за деньги материнское счастье пожелала одинокая женщина. Преступная сделка состоялась около семи часов вечера в Бостандыкском районе города. О ней заранее были осведомлены полицейские.

– У нас был разработан четкий план проведения спецоперации, – сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Алматы Танат Назанов. – Замечу, что поступавшую оперативную информацию сотрудники нашего подразделения заблаговременно проверили и удостоверились в ее реальности.

Стражи порядка в присутствии понятых обнаружили и изъяли у продавца деньги, полученные за ребенка. Женщина сразу же призналась в содеянном. По ее словам, продать дочь ее заставило плохое материальное положение.

На допросе подозреваемая сообщила, что ранее она родила двоих детей, от которых якобы сразу же отказалась, оставив их в роддоме. Насколько эта информация соответствует действительности, покажет расследование. Сейчас устанавливается мотив преступления, которое расценивается как торговля несовершеннолетними.



