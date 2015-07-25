Ребенок не вещь Свежий выпуск 392 Валерий ВЕДЕНКО, Костанайская область

Как правило, причина лишения родителей права заниматься своим ребенком – нанесение вреда психическому и физическому здоровью, нравственному развитию несовершеннолетних детей. Например, 23-летняя гражданка А. была лишена родительских прав так же, как когда-то этих прав лишили ее мать по решению суда. Воспитанием 4-летнего ребенка она не занималась, состоит на учете у врача-нар­колога с диагнозом «психические и поведенческие расстройства в результате употребления алкоголя, синдром зависимости». Она оставляла малышку с совершенно чужой женщиной – престарелой матерью бывшего сожителя.

С нерадивой родительницей представители Житикаринского отдела образования на протяжении длительного времени работали, оказали помощь в устройстве ребенка в санаторную группу детского сада с круглосуточным пребыванием на 6 месяцев с тем условием, чтобы она могла трудоустроиться. Однако А. работу не нашла, продолжала распивать спиртные напитки, на нее жаловались соседи. По ее просьбе ребенка устроили в Житикаринский приют, однако и этот шанс ответчик не использовала. Ребенка в приюте посетила за полгода только один раз, и то по просьбе матери бывшего сожителя. Кстати, последняя, в отличие от родной матери, посещала девочку постоянно: говорит, привыкла к ребенку…

Со слов представителя Житикаринского приюта, девочка в первое время постоянно задавала вопрос: «А вы не будете бить?» О матери она не спрашивает, для нее все женщины – «мама». Девочка была педагогически запущена: малышка… ругалась матом. Сейчас она более спокойная, старается сама умываться, одеваться.

Похожая история в Лисаковске. Здесь девочка была уже постарше, когда мать лишили родительских прав. 13-летняя школьница убегала из дома, потому что мама обижала, сама выгоняла. Был случай, когда девочку искали семь дней, ребенок не хотел идти домой.

Мать выпивает, в квартире нет света, газа, антисанитария, условий для ребенка никаких. Девочка сама обратилась за помощью в органы опеки! Дважды находилась в прию­те – в 2013 году, затем в 2014-м – в связи с мамиными пьянками. В присутствии психолога несовершеннолетняя девочка выразила пожелание о лишении матери родительских прав. Она пояснила, что не хочет жить с ней, боится ее. Лучше быть в приюте, откуда хоть бабушка будет забирать ее в гости…

В силу статей 70 и 72 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» родители обязаны заботиться о здоровье своих детей, воспитывать их, обеспечивать условия жизни, необходимые для физического, психического, нравственного и духовного развития, обязаны обеспечить получение детьми среднего образования. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей. При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию.

Способы воспитания должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию. А что мы нередко видим в действительности?

Вот сейчас лето, детей с родителями можно нередко наблюдать в общественных местах. Скажем, на пляже. А там папаша уж слишком ретиво учит сына или дочку плавать. Не имея ни малейших навыков тренера, да просто родительского терпения, швыряет ребенка в воду, как щенка: мол, от природы должен быть наделен инстинктом – и баста! Дитя орет на весь пляж, а папаша не разумеет, пока сын или дочка не начнут захлебываться. После такого «обучения» они на всю жизнь могут заработать водобоязнь, а то и целый букет заболеваний.

Или в бане папаша охаживает веником сына в парной: дескать, расти настоящим мужиком! Красуется перед другими посетителями, а не разумеет того, что ребенок вдесятеро меньше взрослого и, соответственно, в разы быстрее может перегреться, рискуя здоровьем, а то и жизнью.

Но попробуйте в подобных случаях попытаться урезонить родителей. Рискуете нарваться на агрессивный отпор: «Мой ребенок – без советчиков обойдусь». Будто ребенок – вещь, а не живой человек с такими же конституционными правами, как у его отца и матери, только более беззащитный в силу своего возраста. И впору уже не советовать, а спасать детей от таких родителей. Только как? Не бросаться же в потасовку. Очевидно, разумнее всего было бы апеллировать к общественности или прямо обращаться в полицию.

В Кодексе прописано (п. 5, ч. 1, ст. 75), что родители могут быть лишены родительских прав, если они злоупотребляют спиртными напитками или наркотическими средствами, психотропными веществами и (или) их аналогами. Ведь понятно же, что такие злоупотребления прямо сказываются на их отношении к детям, а не только служат негативным примером. Чаще всего именно неадекватные родители бездумно обращаются со своими чадами.

В обоих описанных выше случаях Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области учел интересы несовершеннолетних детей. Суд лишил их матерей родительских прав и взыскал выплату алиментов в размере ¼ части заработка до совершеннолетия детей. Правда, родители могут быть восстановлены в родительских правах в случаях, если они изменили свое поведение, образ жизни и отношение к воспитанию ребенка. Однако, как пока показывает практика, подобные факты случаются крайне редко, а дети остаются на попечении государства до совершеннолетия...



