Ребенок погиб под колесами ассенизатора в Павлодаре

Происшествия
Бескорсая Екатерина
cобкор по Павлодарской области

Ещё один подросток госпитализирован.

скрин видео

Кадры с места аварии появились в соцсетях утром – очевидцы сообщали, что двоих детей сбили на пешеходном переходе возле частного сектора микрорайона Радиозавод. Здесь вообще редко уступают дорогу по трассе, ведущей к промышленным предприятиям, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Информацию подтвердили в департаменте полиции.

"В Северной промышленной зоне 44-летний водитель автомашины марки ЗИЛ (ассенизатор) совершил наезд на двух несовершеннолетних, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", - сообщили в ДП.

Позднее стало известно, что один из мальчиков погиб.

«Ребенок 2010 года рождения поступил с многочисленными переломами костей таза с повреждением внутренних органов, внутренним кровотечением, обширными ранами паховой области. Проводились реанимационные  действия, но в связи с травмами, несовместимыми с жизнью, умер через 18 минут после доставления в больницу. Приносим соболезнование родителям и близким», - прокомментировали в пресс-службе областного управления здравоохранения.

В ведомстве также отметили, что второй мальчик, 2012 года рождения, также доставлен в больницу - с закрытым переломом кости правой голени без смещения. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, сейчас он находится  в травматологическом отделении детской областной больницы. Известно, что оба ребенка – из одной семьи.

По данному факту проводится проверка, добавили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

 

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