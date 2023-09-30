Ребенок скончался в Кокшетау из-за отказа родителей переливать ему кровь

Здравоохранение
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Мать и отец полуторогодовалого малыша оказались адептами религиозной секты Свидетели Иеговы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazaqstan Media.

Фото: МК в Казахстане

28 сентября в реанимации многопрофильной Акмолинской областной детской больницы скончался полуторогодовалый ребенок. Его родители отказались от переливания крови из-за религиозных убеждений.

Малыш был доставлен в отделение анестезиологии и реанимации Многопрофильной областной детской больницы из медорганизации «Авиценна-Бурабай» 24 сентября по линии санитарной авиации с диагнозом «Внебольничная пневмония двухсторонняя, острое течение тяжелой степени. Среди осложнений сепсис, СПОН (токсический кардит, гепатит, нефрит), кома 2, отек головного мозга, отек диска зрительного нерва».

За медицинской помощью родители ребенка обратились поздно.

В день поступления пациента провели консультацию с главным внештатным детским реаниматологом UMC «Национальный научный центр материнства и детства». Ребенку по жизненным показаниям рекомендовали переливание крови и ее компонентов.

Родители малыша ввиду религиозных убеждений – они оказались следователями течения Свидетели Иеговы – не дали согласия на переливание крови и ее компонентов их ребенку.

Учитывая категорический отказ родителей от переливания крови и ее компонентов, провели консилиум в составе заместителя директора больницы по медицинской части совместно с руководителем отдела охраны здоровья матери и ребенка управления здравоохранения, уполномоченного по защите прав несовершеннолетних по Акмолинской области и юриста больницы.

«Согласно пункту 4 статьи 1 136 кодекса РК при отказе законных представителей несовершеннолетнего либо недееспособного лица от медицинской помощи, необходимой для спасения жизни указанных лиц, медицинская организация вправе обратиться в орган опеки и попечительства и (или) в суд для защиты их интересов», — прокомментировали в управлении здравоохранения.

В связи с этим больница обратилась в органы опеки и попечительства области и Бурабайского района для решения вопроса о переливании крови в оперативном порядке.

27 сентября органы опеки повторно провели беседу с родителями, однако убедить их в проведении необходимых процедур не смогли.

Родители дали письменную расписку об ответственности за жизнь ребенка.

«28 сентября с учетом всех осложнений, усугубивших состояние пациента, ребенок скончался в реанимационном отделении больницы, всю возможную медицинскую помощь малышу оказали своевременно», — отметили в ведомстве.

По данному вопросу готовятся соответствующие письма в центральные государственные органы.

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