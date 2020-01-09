Ребенок умер от ветряной оспы в Алматинской области: Минздрав отреагировал на происшествие

По факту смерти ребенка от ветряной оспы в Алматинской области начата внеплановая проверка, передает Kazpravda.kz.
"По поручению министра здравоохранения РК Елжана Биртанова начата внеплановая проверка с привлечением независимых экспертов по факту летального исхода ребёнка от ветряной оспы в Алматинской области. Также будет проведена оценка адекватности оказания медицинской помощи ребёнку с диагнозом ветрянка", – сообщила председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова в Facebook.
Кроме того, в рамках работы выездных региональных штабов по координации ОСМС вице-министр Лязат Актаева также проведет разбор по данному факту при проведении штаба в Алматинской области.
Отметим, о трагическом случае написала газета "Время". 5 декабря трехлетний мальчик заболел обычной ветрянкой, а уже через неделю его не стало. Как выяснилось позже, у ребенка развился ветряночный энцефалит.
