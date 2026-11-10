Ребенок ушел, табель остался

Образование
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Некоторые частные детские сады идут на разные ухищрения и серые схемы, чтобы получить бюджетные средства на ребенка

коллаж Натальи Ляликовой

Эта история случилась с нашей семьей. В сентябре 2022 года мы, молодые родители, получили через систему «Индиго» направление для двухлетней дочери в частный детский сад в Астане по улице Шаймердена Косшыгулулы, 3⁄1, который получал на тот момент государственную дотацию. Как положено, заключили договор, оплатили первый месяц посещения – 30 тыс. тенге. Дочь начала ходить в группу, была там весь день, получала питание. Но спус­тя две-три недели она заболела тяжелой формой пневмонии, и мы забрали ее домой.

Месяц больницы, восстановление, потом снова пневмония. Мы решили на год отказаться от посещения сада, чтобы дочь окрепла. Об этом по телефону сообщили администрации дошкольной организации. Нам ответили, что все в порядке, можем через год снова записаться в группу. Забрали паспорт здоровья ребенка и думали, что на этом вопрос закрыт.

Почти год спустя, 20 июля 2023-го, я зашел в личный кабинет в системе «Индиго». Открыл табель посещаемости и не поверил своим глазам. Оказалось, наша дочь все это время исправно «ходила» в детский сад. В табеле регулярно ставили соответствующие отметки. Особенно удивила запись за апрель 2023-го: дочь пропустила шесть дней в период с 7 по 14 апреля по болезни. В системе даже была загружена медицинская справка, якобы предоставленная нашей семьей! Правда, открыть ее не удалось.

Мы тут же позвонили директору и попросили объяснить ситуацию. В ответ услышали, что договор действительно действует, поскольку родители не подали заявление о его расторжении. На вопрос, почему об этом не предупредили еще в сентябре, директор ответила, что мы должны были сами расторгнуть договор.

Да, стоит признать свою ошибку, мы не сняли с учета ребенка. Но отсутствие заявления не объясняет записи в табеле. Администрация детсада прекрасно знала, что наша дочь больше не будет ходить, но продолжала вести учет посещаемости в течение девяти месяцев.

За посещение каждого ребенка этот частный детский сад получает финансирование в рамках государственного образовательного заказа. Возник вопрос: начислялись ли выплаты за нашу дочь, которой услуги не оказывали? И сколько еще детей могли числиться в детсаду, фактически его не посещая?

С этими вопросами я обратился в управление образования Астаны, попросив провести проверку. В ответ ведомство отметило, что для предупреждения подобных случаев проведена работа по предоставлению родителям доступа к сведениям о посещае­мости в личных кабинетах. «По представленным Вами сведениям Управлением образования подготовлены документы для истребования ранее выплаченных финансовых средств за неоказанные услуги», – говорилось в ответе.

Назвать произошедшее доказанным хищением на основании письма нельзя. Но ответ ведомства подтверждал, что частный детсад получал деньги из бюджета за услуги, которые не были оказаны.

Это обстоятельство заставило задуматься: сколько подобных случаев происходит в городе, где живут более 1,7 млн жителей, среди которых свыше 540 тыс. детей? Кто проверяет их учет в частных детских садах, которых в Астане, по данным акимата, порядка 600 и за которых организации получают бюджетные средства?

Например, в феврале 2024 года столичная прокуратура сообщила, что выявила факт хищения бюджетных денег в частном детском саду. По данным прокуроров, в табель дошкольного учреж­дения вносили детей, которые на самом деле там не воспитывались. С июня 2021-го по сентябрь 2023 года заведующая детсадом необоснованно получала выплаты из бюджета, а потом их присваивала. Ущерб от ее действий превысил 8,5 млн тенге. Женщина была осуждена с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на три года.

Проблему «мертвых душ» в детсадах признают и в Минис­терстве просвещения. Как отметили в ведомстве, прежняя система формирования очереди по вертикальному принципу, закрепление госзаказа за конкретной дошкольной организацией и распределение средств без учета фактической потребности приводили к ряду проблем. Среди них – регистрация фиктивного контингента, ограничение конкуренции между детсадами и неэффективное использование бюджетных средств.

Поэтому по поручению Главы государства Касым-Жомарта ­Токаева министерство разработало новый механизм оказания госуслуг и размещения образовательного заказа. Важная часть новой модели – система управления рисками. Она предназначена для проверки достоверности сведений и выявления нарушений.

Как сообщила директор департамента дошкольного образования Министерства просвещения Гульнара Искакова, финансовый центр раз в квартал проводит проверки детских садов, участвую­щих в системе ваучерного финансирования. Данная система позволяет выявлять фиктивный контингент и поддельные записи.

Сведения, которые предоставляют детские сады, сверяют с государственными электронными информационными системами, включая Национальную образовательную базу данных. Если выясняется, что организация регистрирует отсутствующих детей или предоставляет недосто­верные сведения, финансовый центр направляет в управление образования уведомление о необходимости исключить сад из списка поставщиков услуг.

Как отметили в Минпросвещения, сегодня пилотный проект по ваучерному финансированию реализуется в 20 городах и 23 районах. В нем участвуют около 6 тыс. дошкольных организаций. В рамках проекта выдано более одного миллиона ваучеров. В результате количество детей от двух до шести лет, состоящих в очереди, сократилось со 160 тыс. до 23 тыс. При этом было сэкономлено более 35 млрд тенге, которые направляются на выдачу новых ваучеров.

#дети #бюджет #родители #детсады

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