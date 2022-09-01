Ребенок выпал из окна 4-го этажа в Кокшетау: ведется расследование

Факт падения ребенка из окна расследуют в Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции города Кокшетау поступил звонок от фельдшера скорой помощи о том, что 30 августа из окна 4-го этажа многоэтажного жилого дома, расположенного в областном центре, выпал 5-летний мальчик.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований.

В рамках расследования полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.