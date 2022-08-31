Ребенок выпал из окна многоэтажки в Шымкенте

В Шымкенте в пятиэтажном многоквартирном жилом доме №2 в микрорайоне Акжаик Каратауского района, оставшись без присмотра взрослых, мальчик 2016 года рождения выпал из окна квартиры на третьем этаже, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Ребенок госпитализирован с диагнозом «перелом поясничного отдела позвоночника, тупая травма живота, закрытая черепно-мозговая травма».

Как отметили в департаменте по чрезывчайным ситуациям Шымкента, за последние 8 месяцев, это пятый случай падения ребенка из окна. Родителей призывают соблюдать меры предосторожности и не оставлять детей без присмотра.

- не стоит оставлять окна открытыми, ведь одна секунда может стать последним моментом в жизни ребенка;

- москитные решетки не должны использоваться без надлежащей защиты. Ребенок видит перед собой определенное препятствие, и он уверенно опирается на него, а в результате может упасть вместе с сеткой, не рассчитанной даже на вес годовалого ребенка;

- не позволяйте детям играть возле окна;

- ни на секунду не оставляйте детей без присмотра.