Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, от общего количества подлежащих призыву ребят в возрасте от 18 до 27 лет, а это более 12 тыс. человек, порядка 4 тыс. направлены на прохождение срочной службы в войска Вооруженных сил Казахстана.

– С каждым годом качество призыва улучшается. По состоянию здоровья все ребята годны к воинской службе. 30% молодых людей имеют высшее образование, 70% – среднее специальное, – сообщил заместитель начальника департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС РК полковник Амантай Усербаев.

Комплектование молодого пополнения, как и прежде, осуществлялось по экстерриториальному принципу. На сегодня все призывники уже прибыли к местам несения службы. Перед отправкой для молодого пополнения традиционно были организованы проводы, а на местах несения службы их торжественно встречали будущие командиры.

По завершении программы начальной подготовки ребят ждет присяга, а затем – назначение на соответствующие должности для несения воинской службы.

Наряду с 4 тыс. призывников, местом службы которых на год станут войска ВС РК, около 2 тыс. казахстанцев этой осенью отправятся служить в Пограничную службу КНБ, более 6 500 – в Национальную гвардию МВД и почти 300 человек – в Службу государственной охраны.