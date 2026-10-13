Ребята с нашего двора

На церемонии награждения победителей глава городского отдела общественного развития Жагыппар Тажмаханов подчеркнул: жители, самостоятельно благоустраивающие и озеленяющие дворы, делают жизнь в городе более комфортной и заслуживают всесторонней поддержки.

– Обустройство родного города начинается с порога собственного дома, – отметил он. – Чистота территории, ухоженные клумбы и зеленые насаж­дения – это результат ежедневного кропотливого труда и неравнодушного отношения жильцов к своему двору. Сегодняшние победители продемонстрировали пример ответственного поведения и активной гражданской позиции. Они должны служить образцом для всех горожан.

По итогам конкурса денежный приз за первое место вручен жительнице дома № 2 микрорайона Сырдария Жан­ерке Куатбаевой, второе – Гульназым Алдамбергеновой (дом № 1, Сырдария), третье – Азамату Асафи (дом № 81, Астана-2). Оргкомитет учредил и специальные награды. Обладателем номинации «Дружный двор» стал Бакыт Толемис (дом № 10, Сырдария), «Зеленый двор» – Енлик Сериккызы (№ 21, Сырдария) и «Чистый двор» – Мардан Ортай (№ 50А, Астана).

Кроме того, денежными сертификатами по 70 тыс. тенге были отмечены десять работников коммунального предприятия «Қызылорда тазалығы», которое занимается уборкой улиц, благоустройством территорий, сбором и вывозом ТБО в городе Кызылорде. Коммунальщики отметили, что благоустройство населенных пунктов зависит не только от профильных служб – порядок и уют в городе начинаются с каждого жителя.